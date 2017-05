Finanznot: CFC will offenbar Stadionbetreibung abgeben

Weil die Lizenz für die 3. Liga in Gefahr ist, sucht der Club nach Sparpotenzial. Für leichte Entspannung in der Vereinskasse hat der Stadtrat gesorgt.

Von Michael Brandenburg, Swen Uhlig und Mandy Fischer

erschienen am 04.05.2017



Skeptiker hatten von Beginn an gewarnt - noch bevor das sanierte Stadion eröffnet worden ist: Die Betreibung der Anlage wird für den Chemnitzer Fußballclub eine Mammutaufgabe, ein finanzieller Kraftakt. Jetzt - gut zehn Monate später - steht der CFC offenbar vor der Entscheidung, die Stadion-Betreibung abzugeben. Hintergrund ist die nach wie vor prekäre Finanzsituation. Aus Sicht des Deutschen Fußballbundes DFB ist der CFC-Etat für die kommende Saison, der 7,5Millionen Euro umfasst, zu zwei Dritteln nicht untersetzt. Vom Verein aufgelistete Einnahmequellen seien nicht sicher. Deshalb fordert der DFB bis Anfang Juni den Nachweis über 4,6Millionen Euro. Andernfalls ist die Drittliga-Lizenz in Gefahr.

Der CFC will jetzt laufende Verträge anpassen, neue Darlehen aufnehmen und alte Kredite stunden lassen. Des Weiteren hofft er auf den sportlichen Erfolg im Sachsenpokal, wodurch Einnahmen aus Fernsehgeldern akquiriert werden können. Und der Club hat die Betreibung der Community-for-you-Arena als wesentlichen Kostenfaktor ausgemacht, der "enorm hoch ist und damit weit über der Belastungsgrenze" liege, auch im Vergleich zu anderen Stadien in der 3. Liga, erklärte der Verein auf Anfrage. Die Betreibungskosten im ersten Jahr beziffert er auf mehr als eine Million Euro.

Derzeit liegt die Stadionverantwortung bei der Club-eigenen Marketing und Stadionbetriebs-Gesellschaft. Gibt sie die Betreibung ab, wäre der CFC nur noch Mieter. Der Verein rechnet nach "Freie Presse"-Informationen offenbar mit rund 300.000 Euro Mietkosten im Jahr, sodass mindestens 700.000 Euro gespart werden könnten.

Ob und mit wem es konkrete Übernahmegespräche gibt, dazu will sich die Vereinsführung nicht äußern. Nach der jüngsten CFC-Finanzkrise Ende 2016 hatte es bereits Veränderungen gegeben: Der städtische Großvermieter GGG übernahm für die Stadion-Betreibergesellschaft die Geschäftsbesorgung und gewann damit auch an Einfluss. Ob es für die GGG jetzt eine Option ist, die Betreibung komplett zu übernehmen, dazu gab Geschäftsführerin Simone Kalew keine Auskunft. Sie ist auch Mitglied des neu gewählten CFC-Aufsichtsrates.

Nach Information der "Freien Presse" sitzt zudem die städtische Veranstaltungsgesellschaft C3, die unter anderem Stadthalle und Messe betreibt, am Verhandlungstisch. Es heißt, sie könnte die Organisation von Veranstaltungen im Stadion- außer Fußballspiele - übernehmen und so für Einnahmen sorgen. Der Verein selbst schätzt ein, dass "Erlöspotenziale, zum Beispiel durch Drittveranstaltungen, bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind". Das liege auch an der personellen Struktur der Betreiber-Gesellschaft.

Für etwas Entspannung in der CFC-Kasse hat gestern der Stadtrat gesorgt. Er gab einen Zuschuss über 1,26 Millionen Euro frei - zum zweiten Mal, weil die Landesdirektion die erste Entscheidung beanstandet hatte. Diese Summe ist Bestandteil der vom DFB benannten 4,6 Millionen Euro. Vor der gestrigen Abstimmung meldete nicht nur Dietmar Berger (Linke), dessen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat einer Gläubigerbank des CFC Anlass für die Wiederholung des Beschlusses vom Dezember war, Befangenheit an. Auch Gordon Tillmann (FDP), Axel Brückom (SPD) - beide Sponsoren des Vereins - und die CFC-Fanbeauftragte Peggy Schellenberger (SPD) taten vorsorglich dasselbe.

29 Stadträte stimmten für und elf gegen den 1,26-Millionen-Euro-Zuschuss. Damit war dasVotum noch deutlicher als im Dezember, als 35 Räte für und 19 gegen die Freigabe der Summe an den CFC gestimmt hatten. Das Geld stand dem Verein als Entschädigung für die vorzeitige Kündigung des Erbbaurechtsvertrages für das Stadionareal zu, war aber aus politischen Gründen auf Eis gelegt worden. Es ist dem CFC bereits gutgeschrieben worden, erklärte Bürgermeister Miko Runkel.

Vergeblich hatten besonders Almut Patt und Alexander Haentjens (beide CDU) gegen den Zuschuss plädiert, da er ungerecht gegenüber anderen Sportlern und allen Steuerzahlern sei und sich die Finanzlage des CFC seit Dezember eher noch verschlechtert habe. Ein Brief der Vereinsführung an die Stadträte, in dem die aktuelle Situation erläutert wird, komme einem "Offenbarungseid" gleich, sagte Patt. Letztlich folgte aber eine klare Mehrheit Argumenten wie denen von Ralph Burghart (CDU). Der Stadtrat nehme seine Verantwortung wahr, in dem er den Beschluss vom Dezember wiederhole. Und: "Der Ball liegt glasklar beim Management des CFC." Wie Burghart unterstrich auch Detlef Müller (SPD), dies sei der letzte Zuschuss dieser Größenordnung von der Stadt für den Verein.