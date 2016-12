Firma mit Malimo-Tradition zieht weg

Ein Chemnitzer Unternehmen hält 26 Jahre nach der Wende Ingenieurskunst aus der DDR lebendig. Nun verlässt es die Stadt - nicht ganz freiwillig.

Von Christian Meyer

erschienen am 17.12.2016



Matthias Schmiedl ist viel unterwegs. Erst vor wenigen Tagen ist er aus Afrika wiedergekommen, die nächste Reise führt ihn nach Südamerika. Seine Firma Schmietex hat Kunden in 30 Ländern, darunter in den USA, in Russland, China, Brasilien, Indonesien. Was er dort sowohl sucht als auch anbietet, sind alte Textilmaschinen, vor allem der Marke Malimo. "Das ist unser Rohstoff", so der 64-Jährige.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des VEB-Kombinats Textima hält seine Firma ein Stück DDR-Ingenieurskunst lebendig. Gebrauchte Malimo-Maschinen auf der ganzen Welt werden von Schmietex gekauft, für neue Kunden wieder in Stand gesetzt und nach deren Wünschen umgestaltet. Denn die Nähwirkmaschinen seien noch immer sehr gefragt. Schmiedl: "Der Preis ist deutlich günstiger als für neuere Maschinen." Und bestimmte Stoffe wie Regeneratfaser aus Altbeständen seien für die höheren Geschwindigkeiten moderner Maschinen gar nicht geeignet.

Für Textima war er selbst über 20Jahre aktiv, arbeitete unter anderem als Verkaufsleiter in Italien. "Da musste ich bis ins Detail über alle Maschinen Bescheid wissen." Die Kenntnisse und Kontakte aus dieser Zeit nutzt er bis heute. 1995 gründete er sein Unternehmen und holte dafür ehemalige Techniker und Monteure von Textima mit ins Boot. Heute entwickelt Schmietex auch neue Produkte, das Geschäft mit Malimo-Maschinen bleibt aber ein Kern des Unternehmens. "Wir stehen in der Linie des DDR-Textilmaschinenbaus und somit auch einer Chemnitzer Tradition", sagt Matthias Schmiedl.

Umso mehr bedaure er, dass sein Betrieb nun Chemnitz verlässt. Noch vor Jahresende will Schmietex ins Gewerbegebiet Wüstenbrand umziehen. "Wir wären sehr gerne hier geblieben, hätten auch gerne weiter hier in Chemnitz Gewerbesteuer gezahlt", sagt der Firmeninhaber. Bei der Suche nach neuen Räumen war er vor zweieinhalb Jahren zunächst an der Saydaer Straße fündig geworden. Dort wollte Schmiedl neben das Unternehmen Technitex ziehen, das von seinem Sohn geführt wird. Eine zweite Halle sollte gebaut werden.

Die Fläche an der Saydaer Straße gehörte dem Energieversorger Envia M. Ein Sprecher bestätigt, dass an einem Entwurf für einen Kaufvertrag gearbeitet worden sei. Ein Notarvertrag kam jedoch nicht zustande. Im Vorjahr schließlich habe laut Schmiedl ein anderer Investor das Grundstück gekauft - zu einem deutlich höheren Preis als Schmiedls Angebot war, wie er selbst sagt. Envia M verweist auf den Datenschutz und macht keine Angaben zum Käufer.

Über einen weiteren Verhandlungspartner sei er nie informiert worden, so Erik Schmiedl von Technitex. "Das hätte man uns ehrlich sagen müssen." Envia M bestreitet das, man habe immer mit offenen Karten gespielt, teilte die Unternehmenskommunikation mit. Für Erik Schmiedl habe sich das Thema inzwischen erledigt. "Wir haben kein Interesse an einer Auseinandersetzung."

Nun setzt Schmietex sein Geschäft und die Malimo-Tradition in Wüstenbrand fort - und verlässt somit auch den Standort an der Altchemnitzer Straße, wo einst der Stammbetrieb von Textima ansässig war. Das Unternehmen brauche nicht nur mehr Fläche, sondern auch neue Leute, sagt Matthias Schmiedl. Techniker, die etwas Erfahrung im Sondermaschinenbau mitbringen. Und das Know-how für die DDR-Maschinen? "Das bringen wir ihnen bei." Er selbst denkt trotz seiner 64 Jahre noch nicht ans Aufhören. "Ich will noch einige Jahre dabei bleiben."