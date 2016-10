Flammen zerstören Lagerhalle in Limbach

Ein Gewerbekomplex ist gestern Nachmittag völlig ausgebrannt. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Für die 45 Feuerwehrleute war es ein komplizierter Einsatz.

Von Johannes Pöhlandt

erschienen am 18.10.2016



Limbach-Oberfrohna. Als Eberhard Mühlbach die Nachricht erfährt, eilt er schnell von der Arbeit nach Hause: Großbrand in einer Lagerhalle an der Dorotheenstraße, nur wenige Meter von den Fenstern seiner Wohnung entfernt. Gegen 15Uhr beobachtet Mühlbach das Geschehen aus sicherer Entfernung; tun kann er jetzt ohnehin nichts. Die Feuerwehr löscht von mehreren Seiten; Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen, besteht nicht. "Ich hoffe jetzt nur, dass das Löschwasser nicht in meinen Keller läuft", sagt Mühlbach.

Zu diesem Zeitpunkt sind Feuerwehrleute schon seit zwei Stunden vor Ort. Um 12.53 Uhr waren zunächst die Feuerwehren aus Limbach und Oberfrohna gerufen worden: Brand in einem Gewerbekomplex, in dem zwei Baufirmen und ein Unternehmen für Fahrzeugpflege tätig sind. Doch schon auf dem Weg zum Tatort können die Einsatzkräfte an der dicken Rauchsäule ablesen, dass Verstärkung nötig ist. "Deshalb wurden auch die Wehren aus Bräunsdorf, Pleißa und Rußdorf alarmiert", sagt Sebastian Meyer, amtierender Gemeindewehrleiter.

Insgesamt kämpfen 45 Feuerwehrleute gegen die Flammen - und gleich mit mehreren Schwierigkeiten. Denn die etwa zehn Meter hohe Lagerhalle, an die sich ein flacherer Anbau anschließt, liegt nicht direkt an der Straße, sondern an einem Hinterhof. Vorbei an Metallrohren, Holzbrettern, Backsteinen und anderen Baumaterialien, die im Freien lagern, nähern sich die Einsatzkräfte dem Objekt. Zunächst ist unklar, ob sich gefährliche Stoffe in dem Gewerbekomplex befinden. Kurz nach Beginn des Einsatzes kommt es zu einer Explosion. "Das hat ordentlich geknallt", berichtet eine Anwohnerin. Wie sich später herausstellt, ist eine Gasflasche, die zum Antrieb eines Gabelstaplers diente, detoniert. "Daraufhin habe ich meine Leute sofort zurückgerufen", berichtet Wehrleiter Meyer. Zum Glück wird bei dem Brand niemand verletzt.

Aus Sicherheitsgründen wird fortan nur noch von außen gelöscht: vom Hof aus mit Schaum, von oben mittels einer Drehleiter mit Wasser. Damit davon genug zur Verfügung steht, zapfen die Feuerwehrleute einen Wehrteich in der Nähe des Stadtparks an. "Bis die Leitung stand, hat es etwa eine Stunde gedauert", sagt Meyer. Während der Löscharbeiten wird die Dorotheenstraße zwischen Parkstraße und Frohnbachstraße gesperrt.

Die Lagerhalle brennt im Laufe des Nachmittags vollständig aus. "Schon als wir ankamen, war klar, dass es nur um Schadensbegrenzung gehen kann", erläutert der Feuerwehrmann. Zwar ist von den Flammen, die nach Angaben von Augenzeugen zunächst bis zu 20Meter hoch aus dem Dach loderten, schon am frühen Nachmittag kaum noch etwas zu sehen. Doch weil die Brandbekämpfer von außen nicht an alle Glutnester herankommen, ist die Rauchentwicklung noch immer hoch. Erst am Abend erlischt das Feuer. Einige Einsatzkräfte bleiben aber zur Sicherheit bis in die Nacht vor Ort.

Schon während die Feuerwehrleute noch löschen, befragt Brandermittler Andreas Matthäi zahlreiche Zeugen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagt der Kriminalhauptmeister von der Polizei Zwickau. Ein technischer Defekt komme ebenso in Frage wie Brandstiftung. Bis die Ursache gefunden ist, könnten Monate vergehen. Zur Höhe des Schadens gibt es laut Matthäi noch keine offiziellen Angaben. Beobachtern zufolge dürfte die Schadenssumme im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.