Fluchtgeschichten aus dem Telefonbuch

Auf dem Johannisplatz stehen seit gestern vier Telefonzellen. Doch die haben einen anderen Zweck als Ferngespräche.

Von Christian Meyer

erschienen am 18.10.2016



In Zeiten von Smartphones sind Telefonzellen Relikte aus der Vergangenheit. Warum man nun ausgerechnet vier Stück davon nebeneinander neu aufstellen sollte, das erschloss sich gestern nicht jedem Passanten am Johannisplatz, der die Installation der Gehäuse bemerkt hat.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl: Die Zellen stehen vor der Galerie Borssenanger. Es handelt sich dabei um eine Audio-Installation der Frankfurter Regisseurin Laura Linnenbaum. Und zwar eine zum Mitmachen. Wer die Telefonzelle betritt, kann dort Texte aus einem Telefonbuch einlesen - keine Zahlenreihen, sondern Fluchtgeschichten.

"Die Idee dazu kam mir im Sommer 2015. Da war in Medienberichten viel über Flüchtlinge zu lesen, aber wenig Hintergründiges", so Linnenbaum. Sie besorgte sich daraufhin Bücher und Texte über Flüchtlingsgeschichten - von den Syrern der Gegenwart bis zu den Hugenotten im 16. Jahrhundert. "Ich saß in einem kleinen Büro und habe mich gefühlt, als seien um mich nur Tote", sagt die 30-Jährige über ihre Leseerfahrung. Mit der Audio-Installation "Gib deine Stimme" will sie diese Erfahrung weiterreichen.

Der Titel ist Programm: Besucher sprechen Texte ihrer Wahl per Telefonhörer in ein Aufnahmegerät, später werden sie über die Lautsprecheranlagen außerhalb der Zellen wieder abgespielt. "Jemand, der hier aufgenommen wird, kann sich also vielleicht ein paar Tage später selbst aus den Boxen hören", sagt Linnenbaum. Vorher wird allerdings ausgewählt. Anfang des Jahres war die Installation bereits in Frankfurt am Main zu erleben. "Da wurden auch sinnlose Sachen eingelesen. Das kontrollieren wir also schon vorher und schneiden es dann zusammen." Auch in den Telefonbüchern haben Besucher Einträge hinterlassen, vom Loriot-Zitat bis zu nachdenklichen und ernsten Gedanken über die Erlebnisse von Geflüchteten.

Und warum eine Telefonzelle? "Das hat etwas von einer Zeitreise", sagt Laura Linnenbaum. Auf eine solche begebe man sich ja beim Lesen und Sprechen der Geschichten. Nun bleibt die Installation bis zum 11. November in Chemnitz. Sie ist Teil des Rahmenprogramms des Theaterprojekts "Unentdeckte Nachbarn". Dieses beschäftigt sich mit den Verbrechen der NSU-Terroristen, die mehrere Migranten ermordeten. "Das Theater muss sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Die Leute sollen nicht ohnmächtig davor stehen, sondern auch emotional erfasst werden", sagt Linnenbaum.

Auch wer die Telefonzelle nicht selbst betritt - an den Ansagen aus den Lautsprechern zumindest kommen Passanten am Johannisplatz nicht vorbei. Ein bisschen wird man also gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.