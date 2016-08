FlÃ¼chtlingsheim Bernsdorf: "GemÃ¼tlich ist was anderes"

Flüchtlingsheim Bernsdorf: "Gemütlich ist was anderes"

Etwa 200 Flüchtlinge sind zurzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung am Thüringer Weg untergebracht. Deren Leiter, Torsten Bachmann vom Deutschen Roten Kreuz, schildert Abläufe und Ärgernisse.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 20.08.2016



Auslastung: Der Zustrom ist im Vergleich zu seinem Höhepunkt im November 2015, als allein Sachsen rund 17.000 Flüchtlinge aufnahm, auf etwa ein Fünftel gesunken. Im gesamten ersten Halbjahr 2016 sind im Freistaat rund 10.000 Ankömmlinge - meist aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und der russischen Teilrepublik Tschetschenien - registriert worden. Von den 9658 Erstaufnahme-Plätzen in Sachsen waren im Juli 2220 belegt, am Thüringer Weg etwa die Hälfte der 400 Betten, berichtet Torsten Bachmann.

Registrierung: Nach der Ankunft erfasst zuerst die Polizei die Personalien und Fingerabdrücke. Darauf folgen ein medizinischer Check und die Aufnahme durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) des Freistaates. Diese stellt den Flüchtlingen als erstes deutsches Personaldokument einen Ankunftsnachweis mit Passbild aus. Nachdem sie beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Asylantrag gestellt haben, erhalten sie als neuen Ausweis die Aufenthaltsgestattung für die Dauer des Asylverfahrens. Syrer dürfen meist ein Jahr bleiben, erklärt Bachmann. Bei allen anderen Asylbewerbernentscheidet darüber das BAMF nach deren Befragung. Zu dem Zeitpunkt wohnen sie in der Regel schon im Quartier eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt.

Unterkunft: Im früheren Studentenwohnheim am Thüringer Weg wohnen die Flüchtlinge in Zimmern mit vier bis zehn Betten, meist Doppelstockbetten mit Metallrahmen. Jedes Zimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet. "Gemütlich ist was anderes", sagt Bachmann. Die Flüchtlinge werden kostenlos verpflegt, sie erhalten Bettzeug, ein Starterpaket Hygieneartikel und bei Bedarf gespendete Kleidung.

Geld: Nach der Erfassung durch die ZAB haben die Flüchtlinge Anspruch auf Taschengeld. Höchstsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) sind 135 Euro im Monat für alleinstehende Erwachsene, pro Woche werden 31,50 Euro ausgezahlt. Zusammenlebende, Kinder und Jugendliche erhalten weniger. "Das Geld ist nach zwei oder drei Tagen alle", sagt Bachmann. Es werde vor allem für Telefonkarten und andere Lebensmittel, als es in der EAE gibt, ausgegeben. Nach der Verlegung in Unterkünfte von Landkreisen und Städten erhalten Asylbewerber maximal 354 Euro im Monat.

Ärger: "Das größte Ärgernis ist das lange Entscheidungsverfahren", sagt Bachmann. Denn die Flüchtlinge hätten in dieser Zeit keine andere Beschäftigung als zu warten und immer wieder nachzufragen. Die verschiedenen Zuständigkeiten der deutschen Behörden seien ihnen kaum zu vermitteln. Die Ungewissheit führe zu Unzufriedenheit und begünstige Konflikte. "Selbst der gemütlichste Asylbewerber hat irgendwann einen schlechten Tag." Die EAE-Bewohner warteten sehnsüchtig auf die Verlegung in ein anderes Quartier, weil sie dann mehr Geld erhalten und vielleicht eine eigene Wohnung beziehen können. "Die Liste kommt jeden Tag per E-Mail von der ZAB und spricht sich in drei Sekunden herum", so Bachmann. Besonders ärgerlich sei, wenn sich die Verlegung wegen eines fehlenden Nachweises, beispielsweise für den Medizin-Check, monatelang verzögere. Bis sie ein Bleiberecht erhalten, dürfen die Asylbewerber aber weiter nicht den Wohnort verlassen und nicht arbeiten.

Gesundheit: Ärztliche Behandlung von EAE-Bewohnern muss die Landesdirektion genehmigen. Sie tue das nur in Notfällen, so Bachmann.