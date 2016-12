Flüchtlingswohnheim stellt Betrieb ein

erschienen am 20.12.2016



Das im Februar eröffnete Wohnheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an der Friedrich-Hähnel-Straße in Helbersdorf stellt zum Ende des Jahres seinen Betrieb ein. Hintergrund sind laut Stadtverwaltung die gesunkenen Asylbewerberzahlen. Das zweite sogenannte Clearinghaus im Zentrum bleibt offen. Es wird an der Ritterstraße vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt betrieben. Die Räume in Helbersdorf sollen allerdings auch weiterhin für junge Flüchtlinge genutzt werden. Dort werde eine neue Wohnform getestet. Bereits seit Ende November sei dort eine Jugendwohngruppe für acht unbegleitete minderjährige Ausländer verschiedener Nationalitäten entstanden. Es sei eine der ersten Wohngruppen in Chemnitz, in der sowohl ausländische Jungen als auch Mädchen beherbergt sind. Betreut werden sie von der Heim-Gesellschaft. (dy)