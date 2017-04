Fontäne im Schloßteich eröffnet die Chemnitzer Brunnensaison

erschienen am 11.04.2017



Chemnitz. Am Chemnitzer Schloßteich wird am Donnerstag die Brunnensaison eröffnet. Bürgermeister Michael Stötzer soll die dortige neue Fontänenanlage in Betrieb setzen. Deren zentraler Strahl soll bis in eine Höhe von bis zu 20 Metern reichen. Ihn umgibt ein Fontänenkranz mit zehn Düsen, die das Wasser bis in eine Höhe von etwa acht Meter sprühen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Wasserspiele werden abends wieder mit weißem Licht beleuchtet.

Bis zum 24. Mai sollen dann im Stadtgebiet insgesamt 17 Brunnen sprudeln. Jener am Roten Turm hat aber in diesem Jahr wegen notwendiger Sanierungen eine verkürzte Saison: vom 16. Juni bis 26. August. (gp)