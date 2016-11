Fotos sollen zu Dieben führen

Die Polizei fahndet nach Tätern, die im Chemnitz-Center Beute machten. Womöglich wollten sie etwas für ihr Äußeres tun.

Von galina Pönitz

erschienen am 01.12.2016



Auf etwas ungewöhnliche Beute hatten es die Diebe abgesehen, die am 30. August kurz vor 18 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Chemnitz-Center zugegriffen haben: Nach Angaben der Polizei hatten sie es auf Elektronikartikel, unter anderem auf Haarschneider und elektrische Zahnbürsten, abgesehen. Und auch verschiedene Körperpflegeprodukte nahmen sie mit. Auf diese Weise verschwanden Waren im Gesamtwert von ungefähr 2000 Euro. Drei Monate nach der Tat kann die Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Dieben fahnden, nachdem ein Gericht die Bilder dafür freigab. Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Es scheint aber, als ob der Mann auf dem linken Foto an den Unterarmen tätowiert ist.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0371 387495808 entgegen.