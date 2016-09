Frau im Chemnitzer Zentrum beraubt

erschienen am 06.09.2016



Chemnitz. Eine Frau ist am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr im Chemnitzer Stadtzentrum überfallen worden. Wie die Polizei bestätigte, hatten es Unbekannte auf ihre Handtasche abgesehen. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Carolastraße.

Die beraubte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. (fp)