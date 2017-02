Frau im Hausflur sexuell belästigt

erschienen am 10.02.2017



Chemnitz. Ein Unbekannter hat im Chemnitzer Stadtteil Morgenleithe eine 32 Jahre alte Frau bis zu ihrer Wohnungstür verfolgt und dann sexuell belästigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, berührte er die Frau unsittlich am Oberkörper. Als die 32-Jährige anfing zu schreien, ergriff der Täter die Flucht. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Schäller-Straße. Die Frau konnte den Täter beschreiben. Demnach ist er etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und schlank, mit breiten Schultern. Er hat hellbraune Haare und war mit dunklen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Er soll mit hiesigem Dialekt gesprochen haben. Die Polizei fahndet nach dem Mann. (fp)