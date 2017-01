Frau in Chemnitz vermisst - Polizei bittet um Hinweise

erschienen am 15.01.2017



Chemnitz. Am Freitagnachmittag ist Marlies Gärtner bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Laut Polizei hatte die Vermisste ihre Wohnung verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise ist sie mit einem schwarzen Audi Q3 mit Chemnitzer Kennzeichen unterwegs. Das Fahrzeug hatte zuletzt am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, auf seinem Stellplatz gestanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sich Marlies Gärtner auch in Thüringen beziehungsweise im Bereich Dortmund aufhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Da bisherige Ermittlungen nicht zum Antreffen der Gesuchten führten, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche. Wer hat Marlies Gärtner oder ihr Auto in den vergangen Tagen gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Chemnitz unter der Telefonnummer 0371/387102. (fp)