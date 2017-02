Frau in der Innenstadt vergewaltigt - Täter muss in Haft

Eine junge Frau geht mit Freunden in einen Klub in der Innenstadt, auf dem Nachhauseweg wird sie sexuell missbraucht. Ein Mann muss sich deswegen vor Gericht verantworten - ein Prozess mit Überraschungen.

Von Swen Uhlig

erschienen am 03.02.2017



Die Ereignisse jener Nacht im April vergangenen Jahres haben Spuren hinterlassen bei Susanne M.* Seitdem geht sie kaum noch aus, berichtet die 21-Jährige, "aus Angst", wie sie hinzufügt. Und das Atomino, einen Klub in der Chemnitzer Innenstadt, den sie an jenem 3. April 2016 besucht hatte, hat sie seitdem nie wieder betreten. Auf dem Nachhauseweg vom Atomino war die junge Frau damals vergewaltigt worden, auf einer Bank am Wall, nahe dem Rewe-Supermarkt. Eine Polizeistreife, die zufällig vorbeikam, nahm das Geschehen wahr und konnte den mutmaßlichen Täter kurz darauf festnehmen. Dem Mann wurde gestern am Amtsgericht der Prozess gemacht.

Im Zeugenstand schilderte Susanne M. noch einmal ihre Erinnerungen an jene Nacht. Sie war mit ihrer Schwester und zwei Freunden im Atomino, es wurde getanzt, es wurde getrunken, ein paar Gläser Sekt, ein paar Cocktails. Schon in dem Klub sei es zu Belästigungen gekommen, "eine Gruppe südländischer Menschen hat mich bedrängt", schilderte die 21-Jährige gestern. Gegen 4 Uhr früh sei es ihr zu viel geworden, sie wollte nur noch nach Hause. Ihre Schwester und die beiden Freunde hatte sie da schon im Trubel verloren; obendrein war der Akku ihres Handys leer, so konnte sie keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen.

Also musste Susanne M. alleine los. Sie überquerte die Bahnhofstraße, lief an der Zentralhaltestelle vorbei, über den Neumarkt. Dort bemerkte sie zum ersten Mal, dass ihr jemand folgte. Am Peek-und-Cloppenburg-Kaufhaus sei er plötzlich neben ihr gewesen, habe auf sie eingeredet, erinnert sie sich. "Auf englisch sagte er, er wolle mich nach Hause bringen", so die 21-Jährige. Dann soll er zudringlich geworden sein, die junge Frau am Arm angefasst und seinen Arm über ihre Schulter gelegt haben. Schließlich habe er sie gegen eine Schaufensterscheibe gedrückt und versucht, sie zu küssen.

Auf dem Wall nahe dem Supermarkt habe er sie schließlich auf eine Bank gedrückt, schilderte die junge Frau. Mit einer Hand habe er sie an der Schulter festgehalten, mit der anderen unter ihren Rock gegriffen, Strumpfhose und Unterhose heruntergezogen und sie mit dem Finger vergewaltigt. Warum sie nicht um Hilfe gerufen hat, will die Richterin wissen. Sie habe das alles gar nicht richtig realisiert, antwortete Susanne M., "ich habe wahrscheinlich zu spät geschaltet". Als wenig später die Polizeistreife eintraf, habe der Mann von ihr abgelassen und sei weggelaufen. Weit kam er nicht.

Angeklagt war gestern ein junger Mann, 23 Jahre alt, geboren in Indien und vor rund einem Jahr als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er habe einen Asylantrag gestellt, sagte er in seiner Muttersprache vor Gericht, wie der entschieden werde, sei ungewiss. Auch er sei in jener Nacht des 3. April 2016 im Atomino gewesen, berichtete er, doch die Ereignisse danach schilderte er ein wenig anders. Jawohl, er sei der Frau gefolgt und, jawohl, er habe sie geküsst. Aber all das und auch das, was folgte, sei nicht gegen ihren Willen geschehen, es sei "einvernehmlich" abgelaufen, wie er beteuert. Zur Überraschung des Gerichts entschuldigt er sich dennoch bei ihr. Es tue ihm leid, übersetzt der Dolmetscher.

Es ist dieser Widerspruch in den Aussagen des Mannes, und es sind die sachlichen Schilderungen des Opfers, ohne "Belastungseifer" vorgetragen, wie es die Richterin später in ihrer Urteilsbegründung nennt, die schließlich zu einer Gefängnisstrafe für den Angeklagten führen. Zweieinhalb Jahre muss der 23-Jährige in Haft, ohne Bewährung. Der Richterspruch war überraschend, selbst die Staatsanwältin hatte mit zwei Jahren und drei Monaten eine geringere Haftstrafe gefordert.

*Name von der Redaktion geändert