Frau schwer verletzt nach Unfall auf dem SÃ¼dring

Frau schwer verletzt nach Unfall auf dem Südring

erschienen am 10.09.2016



Chemnitz. Am Samstagvormittag hat es auf der Reichenhainer Straße gekracht. Ersten Angaben zufolge musste eine VW-Fahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall auf dem Südring verwickelt.