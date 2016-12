Frau stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

erschienen am 08.12.2016



Nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Einfamilienhaus in Kleinolbersdorf-Altenhain ist gestern eine Frau ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handelt es sich vermutlich um eine 53-jährige Bewohnerin des Hauses. Gewissheit soll die Obduktion des Leichnams bringen, teilte die Polizei gestern Abend mit. Die Frau wurde von den Flammen eingeschlossen, für sie kam jede Hilfe zu spät. Ein gleichaltriger Mann wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Als die Feuerwehr gegen 17 Uhr zum Haus an der Ferdinandstraße gerufen wurde, stand dieses bereits in Flammen. Etwa 40 Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass das Gebäude vollständig niederbrannte. Angaben zur Ursache des Feuers und zur Höhe des entstandenen Schadens lagen gestern Abend noch nicht vor.