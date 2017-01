Frau und Kleinkind bei Auffahrunfall auf A72 schwer verletzt

erschienen am 15.01.2017



Hartmannsdorf. Eine Autofahrerin und ein kleiner Junge sind am Samstagmittag bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 72 in der Nähe von Chemnitz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 28-Jähriger zwischen Parkplatz Mühlbachtal und Anschlussstelle Hartmannsdorf aus ungeklärter Ursache mit seinem Audi auf den Toyota der Frau auf. Der Toyota kam von der Autobahn ab und überschlug sich. Die 27-Jährige und ein mitfahrender Dreijähriger erlitten dabei schwere Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Wenige Stunden zuvor ereignete sich in der Nähe ein weiterer Unfall. Eine 30-Jährige überschlug sich mit ihrem VW Golf zwischen der Anschlussstelle Niederfrohna und dem Parkplatz Mühlbachtal und prallte gegen eine elektronische Klapptafel. Sie war laut Polizei ins Schleudern geraten und hatte offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Fahrerin musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (dpa/fp)