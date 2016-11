Freibad Erfenschlag: Rathaus vertagt Entscheidung erneut

Der angestrebte Abriss des Schwimmbeckens habe Zeit, heißt es jetzt aus der Stadtverwaltung. Bei der Bürgerinitiative, die die Freizeitanlage erhalten will, weckt das Befürchtungen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 05.11.2016



Erfenschlag. Der Erhalt des Freibades Erfenschlag ist einer der größten Wünsche der Einwohner des südöstlichen Stadtgebietes. Nicht nur Erfenschlager, sondern auch Reichenhainer und sogar Einsiedler forderten im Sommer in einer Fragebogenaktion der "Freien Presse" die Wiedereröffnung der seit zwei Jahren geschlossenen Freizeitanlage. Der Argumentation der Stadtverwaltung, wonach die Kosten dafür unvertretbar hoch wären, wollen Anwohner wie Detlef Goldmann nicht folgen. Dem Rathaus fehle es eher an politischem Willen dafür, widersprechen sie.

Aus einer neuen Beschlussvorlage des zuständigen Sportamtes für den Stadtrat spricht durchaus politischer Wille, nämlich der zur endgültigen Einstellung des Badebetriebs und dem Abriss des Schwimmbeckens. Im Unterschied zur vorherigen Vorlage, die schon mehrfach vor der Abstimmung zurückgezogen wurde, setzt sich das neue, 16-seitige Papier detailliert mit den Vorschlägen des Bürgervereins Erfenschlag für einen Weiterbetrieb der Anlage auseinander und erklärt sie durchweg für unrealistisch. Während der Bürgerverein mit Gesamtkosten von 842.500 Euro rechnet, um alle Vorgaben für die Wasserqualität und die Abwasserentsorgung zu erfüllen, geht die Stadt auf Grundlage der Einschätzung eines von ihr beauftragten Ingenieurbüros weiter von einem fast doppelt so hohen Investitionsbedarf aus. Hinzu kämen jährliche Kosten von 309.000 Euro für Personal und Betrieb einschließlich Abschreibungen. Abzüglich der zu erwartenden Eintrittsgelder ergebe sich daraus ein Zuschussbedarf von rund 284.000 Euro im Jahr. Fazit: "Im Ergebnis der Prüfung ist deshalb festzustellen, dass der Bürgerverein personell und finanziell nicht in der Lage ist, das Objekt in den für einen Freibadbetrieb erforderlichen Zustand zu versetzen und als Freibad zu betreiben", so die Stadtverwaltung.

Die "Freie Presse" vorliegende Beschlussvorlage mit der Nummer B-168/2016 nennt als Entscheidungstermin - nach vorheriger nichtöffentlicher Erörterung im Schul- und Sportausschuss - die Stadtratssitzung am 9. November. Doch auf der Tagesordnung der Beratung am kommenden Mittwoch taucht dieser Punkt gar nicht auf. "Die Entscheidung zum Freibad Erfenschlag eilt nicht", lautet die offizielle Begründung dafür, die auf Anfrage aus dem Rathaus zu erfahren ist. Weil sich die Erstellung der Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes bis zum Jahr 2025 gerade "in der finalen Phase" befinde, sei es sinnvoll, in die Gesamtbetrachtung auch das Freibad Erfenschlag einzubeziehen, heißt es weiter.

Dabei hatte die Stadtverwaltung bisher selbst zur Eile gedrängt, weil 63.000 Euro Fördergeld, das für die Beseitigung von Hochwasserschäden vom Juni 2013 bewilligt wurde und jetzt für Abrissarbeiten verwendet werden soll, nur bis zum Jahresende 2016 zur Verfügung stünde. Jetzt wird auf Nachfrage erklärt, das Rathaus gehe davon aus, dass die Sächsische Aufbaubank seinem Antrag auf Verlängerung dieser Frist um ein Jahr stattgibt.

Der Bürgerverein schöpft aus dem Zeitgewinn keine Hoffnung - im Gegenteil. "Wir drängen auf eine schnelle Entscheidung, spätestens im Dezember", sagte gestern Felix Kreißel vom Verein. Denn die Mitglieder seien guter Dinge, dass sie inzwischen die Mehrheit der Fraktionen auf ihrer Seite haben. "Ein vereinseigenes Bad kann kostengünstiger saniert und betrieben werden als ein städtisches", begründet Kreißel. Der Verein fürchtet, dass die Stadt mit der erneuten Vertagung auch Fakten schaffen will. Denn wenn der bevorstehende Winter streng wird, werde das leere Schwimmbecken weiteren, womöglich irreparablen Schaden nehmen. "Daher fordern wir, dass das Becken winterfest gemacht wird", so Kreißel. (mit su)