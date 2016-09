Freibadsaison verlängert

erschienen am 02.09.2016



Chemnitz. Wegen der guten Wetterprognosen verlängern die Freibäder in Wittgensdorf und Einsiedel ihre Saison um eine Woche. Die Besucher können noch bis zum 11. September täglich von 11 bis 18 Uhr beide Freibäder und das Freibad in Gablenz, das planmäßig bis 11. September geöffnet hat, besuchen. (fp)