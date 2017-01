Freie Schulen drängen auf Ausgleich

Die geplante Millionenförderung einer privaten Grundschule in Bernsdorf geht Kritikern gegen den Strich. Und das nicht nur aus einem Grund.

Von Michael Müller

erschienen am 20.01.2017



Feine Sache, aber... Auf diese Formel lassen sich die anhaltenden Diskussionen um die geplante "Internationale Grundschule" in Bernsdorf zusammenfassen. Während deren inhaltliches Konzept - Unterricht zum Teil in englischer Sprache und Arbeiten mit PC ab Klasse 1 - überwiegend auf Interesse und Zustimmung stößt, scheiden sich an der geplanten finanziellen Unterstützung des privaten Trägers (Saxony International School, SIS) die Geister.

Stimmt der Stadtrat kommende Woche zu, soll die leer stehende frühere Theodor-Neubauer-Schule an der Vettersstraße in den kommenden Jahren für zwölf Millionen Euro saniert werden und eine neue Turnhalle erhalten. Zu 90 Prozent soll die Investition mit Fördergeld von Bund und Land finanziert werden, die Stadt selbst will 1,2Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Bei den in Chemnitz etablierten freien Trägern stößt das Vorgehen auf Verwunderung. Denn sie mussten ihre oft millionenschweren Bau- und Sanierungsvorhaben meist ohne jeden städtischen Zuschuss umsetzen. Ein gemeinsames Positionspapier spricht von einer "weitgehenden Ungleichbehandlung".

Kritik kommt auch vom Verein "Gute Schule". Die Initiative macht sich seit einiger Zeit stark für die Etablierung einer zweiten, nach Vorbild des Chemnitzer Schulmodells reformpädagogisch geprägten Schule in staatlicher Trägerschaft. Ihnen gegenüber sei immer bestritten worden, dass es in der Stadt Bedarf für weitere Grundschulplätze gebe, sagt Marko Rößler, einer der Initiatoren. Nach Ansicht des Vereins sollte zudem die Entwicklung öffentlicher Schulen Priorität haben.

Auch die Frage des Schulgelds - SIS spricht von monatlich 120 bis 150 Euro - hält die Initiative für diskussionswürdig. "Das kann man nicht sozial barrierefrei nennen." Zumal das Fördergeld für die Grundschule aus einem Programm zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts im Stadtteil fließen soll, das als Reaktion auf den Zuzug hunderttausender Flüchtlinge nach Deutschland auf den Weg gebracht wurde.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig macht sich für das Vorhaben nicht zuletzt deshalb stark, weil der Träger an anderen Schulen das Internationale Abitur ("IB-Diploma") anbietet und er sich dergleichen auch in Chemnitz vorstellen könnte. Für eine Oberschule samt Gymnasium wären in einem zweiten Bauabschnitt aber nochmals fast 19Millionen Euro erforderlich - und eine Förderung von Bund oder Land in ähnlichem Umfang wie für die Grundschule. Auch angesichts dieser Perspektive drängen die Träger anderer freier Schulen auf einen finanziellen Ausgleich - notfalls auf eine Vertagung des Ratsbeschlusses. Für kommende Woche planen sie ein Treffen mit Stadträten.