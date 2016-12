Freiwild-Konzerte: An zwei Tagen wird es auf den Straßen rund um die Messe eng

Die Deutschrock-Band Freiwild ist auf Abschiedstour und gibt in der Chemnitz-Arena gleich zwei Konzerte. Nicht nur ihre Fans sollten sich die Termine vormerken.

Von Galina Pönitz

erschienen am 28.12.2016



Kappel/Schönau. Bevor sie sich - womöglich nur vorübergehend - von der Bühne verabschieden, geben die vier Musiker der Südtiroler Rockband Freiwild die beiden letzten Konzerte ihrer Abschiedstournee morgen und am Freitag in der Chemnitz-Arena. Während der erste Auftritt bereits ausverkauft ist, gibt es laut der Veranstaltungsgesellschaft C3 für das Zusatzkonzert am Freitag noch Tickets. An beiden Tagen sollten Autofahrer wegen der zahlreich erwarteten Fans jeweils von 17 bis 20 Uhr mit Staus rund um das Gelände der Messe Chemnitz sowie auf der Zwickauer Straße und auf dem Südring rechnen. Die Stadtverwaltung schließt auch nicht aus, dass sich auf der Autobahn 72 im Bereich der Abfahrt Chemnitz-Süd und auf der Neefestraße Staus bilden können.

Konzertbesuchern empfiehlt die Verwaltung als alternative Anfahrtsmöglichkeiten jene über die Anschlussstelle Rottluff der A 72, die Kalkstraße, die Limbacher Straße und die Reichsstraße zur Zwickauer Straße beziehungsweise über die Anschlussstelle Mitte der A 4, die Leipziger Straße und die Reichsstraße zur Zwickauer Straße.

Autofahrer auf der Neefestraße sollten beachten, dass die Grünphase der Ampel an der Kreuzung Neefestraße/Jaenickestraße für Fahrzeuge, die in Richtung Messe links abbiegen, verlängert wird. So soll wie schon bei früheren Großveranstaltungen und Konzerten in der Messe eine zügige Zufahrt zu den dortigen Parkplätzen der Chemnitz-Arena gewährleistet werden.

Die Südtiroler Rockband Freiwild hat nach 15 Jahren das Ende ihrer Auftritte angekündigt. Wie es bereits im Sommer hieß, seien neue Projekte geplant. Ob sich die Gruppe damit auflöst oder nur eine kreative Pause einlegt, ließ sie offen. Die Band gehörte in den vergangenen Jahren zu den verkaufsstärksten und im Konzertbetrieb erfolgreichsten deutschsprachigen Gruppen. Immer wieder wurde ihr eine Nähe zu politisch rechten Motiven vorgeworfen, obwohl sie sich in der Flüchtlingskrise mit deutlichen Worten gegen Asylkritiker stellte.