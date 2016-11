Freude in Reichenbrand über Baubeginn für neue Brücke

Die im Mai abgerissene Überführung über den Wiesenbach wurde von vielen Anwohnern vermisst. Jetzt sind sie über den Ersatz verwundert.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 25.11.2016



Reichenbrand. Mehreren hundert Reichenbrandern hat das Tiefbauamt gestern mit vergleichsweise geringem Aufwand eine freudige Überraschung beschert: "Die neue Brücke über den Wiesenbach wird gerade aufgesetzt", informierte Anwohner Günter Jungnickel umgehend die "Freie Presse", damit auch einmal eine gute Nachricht in der Zeitung stehe. Denn seit Ende Mai hatten vor allem die Bewohner der Eigenheimsiedlung an der Röntgen- und Gabelsbergerstraße ungeduldig darauf gewartet.

Damals hatte die Stadtverwaltung die alte, fast 100-jährige Überführung für Fußgänger und Radfahrer sehr kurzfristig abreißen lassen. Zur Begründung hieß es, dass die Tragfähigkeit der Brücke gefährdet gewesen sei, weil einer ihrer Hauptträger stark verrostet war. Das habe eine Prüfung ergeben und schnelles Handeln erforderlich gemacht. Eine Instandsetzung wäre nicht wirtschaftlich, wurde zudem erklärt, und die Umleitung über die Unritzstraße oder die Straße Am Wiesenbach sei durchaus zumutbar.

Doch dabei hatten die Verantwortlichen offenbar nicht mit dem Widerstand der Reichenbrander gerechnet. Nutzer der Brücke, die für sie die kürzeste Verbindung zu Geschäften, Dienstleistern, Ärzten und Bushaltestellen an der Zwickauer Straße war, sammelten innerhalb weniger Tage mehr als 1000 Unterschriften für den Wiederaufbau der Überführung. Die Stadtverwaltung erklärte zunächst, die für eine neue Brücke erforderlichen voraussichtlich etwa 60.000 Euro stünden aktuell nicht zur Verfügung. Doch Wochen später lenkte sie ein und sagte die Errichtung einer Behelfsbrücke noch vor Beginn des Winters zu.

"Das kann doch keine Behelfsbrücke sein", wundert sich Anwohner Günter Jungnickel über diese Auskunft. Denn das gestern montierte Brückengestell aus verzinktem Stahl mache einen sehr soliden Eindruck. Doch eine Nachfrage im Rathaus ergibt: Es handle sich tatsächlich um eine Behelfsbrücke, um den Reichenbrandern "kurzfristig" zu helfen. Deren Kosten lägen bei etwa 18.000 Euro. Wenn bis dahin das erforderliche Geld verfügbar ist, soll die Behelfsbrücke in zwei Jahren durch ein dauerhaftes Bauwerk ersetzt werden, so die Stadtverwaltung.

Günter Jungnickel hält das für unnötig: "Die alte Brücke war auch nicht stabiler und hat fast 100 Jahre gehalten", sagt der Anwohner.