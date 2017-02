Frühere Konzernzentrale bleibt Baustelle

Der Umbau des einstigen Sitzes der Auto Union AG pausiert. Der Eigentümer hält an seinen Nutzungsplänen aber fest.

Von Galina Pönitz

erschienen am 04.02.2017



Altchemnitz/Helbersdorf. Das Dach ist 2016 gedeckt, der Treppenhausturm gesichert worden. Doch nach diesen Bauarbeiten ist es in dem Gebäude, in dem sich einst das Scheffelkrankenhaus und zuvor der Sitz des Konzerns Auto-Union befand, ruhig geworden. Das hat "Freie Presse"-Leserin Margitta Richter bemerkt, die fragt, wie es mit dem Haus weitergehen soll.

Lars Fassmann, Vorstand der im Januar 2014 neu gegründeten Presto-Werke, denen das Gebäude gehört, bestätigt, dass das Gerüst, das für die Dacharbeiten benötigt worden war, wieder entfernt wurde, um Standkosten zu sparen. Er erklärt, dass in dem Gebäude auf einer Fläche von annähernd 11.000 Quadratmetern Verwaltungsräume und Werkstätten entstehen sollen. Zu den Arbeiten, die im vergangenen Jahr ausgeführt wurden, gehört nach seinen Informationen die Entkernung des Gebäudes und der Einbau neuer Fenster im Dachgeschoss und im zweiten Obergeschoss. Für weitere Arbeiten stehen noch Zuarbeiten von den künftigen Nutzern aus, so Fassmann. Dabei handele es sich unter anderem um das Brandschutzkonzept. Der Einbau weiterer Fenster sei zurückgestellt worden, weil die restlichen Werkstatt-Etagen mit Fenstern ausgestattet werden müssen, die über einen automatischen Öffnungsmechanismus zum Rauchabzug verfügen. Dies sei vom Nutzungskonzept abhängig. Die Fassade werde erst nach dem Einbau der Fenster saniert.

Das Gebäude an der Scheffelstraße ist ein Kulturdenkmal. Das Verwaltungsgebäude entstand durch Umbau der ehemaligen Prestowerke AG in den Jahren 1935/36 nach Plänen von Kornfeld & Benirschke. Ab Juni 1936 war dort die Firmenzentrale der Auto Union AG. Ferner waren Labors und die Zentrale für Entwicklung und Versuche untergebracht. Den Haupteingang des Gebäudes zeichnet laut Fassmann ein Säulengang aus, der oben in einem mit Blumen gezierten, dem ersten Stock vorgelagerten Balkon endet. Im Gebäude sind Eingangshalle mit Haupttreppe inklusive Naturstein-Fußbodenbelägen erhalten, ebenso wie originale Holzvertäfelungen der ehemaligen Vorstandsräume beziehungsweise Besprechungsräume. Nach 1945 wurde das Gebäude zum sogenannten Scheffelkrankenhaus umgebaut. 20 Jahre lang hat das Gebäude leergestanden und war zusehends verfallen.

Fassmann hatte es Ende 2013 aus der Insolvenzmasse des Vorbesitzers gekauft. Als Mieter will der gemeinnützige Chemnitzer Verein "Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung" dort Teile seiner Industrieproduktion, seine Verwaltung und mehrere soziale Abteilungen unterbringen. (mit mib)