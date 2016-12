Fünf Autos krachen auf B95 zusammen: Fünf Menschen verletzt

erschienen am 29.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß von fünf Autos bei Chemnitz sind fünf Menschen verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhren die Wagen am Mittwochabend auf der Bundesstraße 95 auf einander auf, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte. Eine 64 Jahre alte Insassin eines der Autos wurde schwer verletzt, vier weitere Menschen leicht.