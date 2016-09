FÃ¼r Sarah ist der Weg nach oben endlich frei

Für Sarah ist der Weg nach oben endlich frei

Gut 30.000 Euro haben Leser der "Freien Presse" gespendet, um einer jungen Chemnitzerin mehr gemeinsame Zeit mit ihrer Familie zu ermöglichen. Perspektivisch sollen von dem Projekt aber auch noch andere profitieren.

Von Michael Müller

erschienen am 28.09.2016



Die quadratischen Taster zum Draufdrücken, man kennt sie. Exakt die gleichen sind immer wieder zu finden in Aufzügen und Fahrstühlen in Bürogebäuden, Kranken-, Wohn- oder Parkhäusern. Und seit Neuestem nun eben auch in einem Einfamilienhaus in Chemnitz-Ebersdorf. Dem einzigen vermutlich weit und breit, das über einen eigenen Aufzug verfügt.

Möglich gemacht haben dessen Einbau Hunderte Leser der "Freien Presse", die sich seit Ende vergangenen Jahres unter dem Stichwort "Hilfe für Sarah" an der Spendenaktion "Leser helfen" beteiligt haben. Deren Ziel war es, einer fünfköpfigen Chemnitzer Familie die Anschaffung und den Einbau eines Liftes zu ermöglichen, damit ihre Tochter Sarah enger am Leben der Familie teilhaben kann.

Die 22-Jährige lebt seit frühester Kindheit mit dem sogenannten Rett-Syndrom, ist schwerst mehrfach behindert. Weil sie im Rollstuhl unterwegs ist, war ihr Aktionsradius bislang auf die Räume im Erdgeschoss beschränkt. Die Zimmer der beiden jüngeren Schwestern aber befinden sich im Obergeschoss. Notgedrungen, denn wegen allerlei Umbauten, die Sarahs Pflege und der Rollstuhl mit sich bringen, war für die Geschwisterzimmer im Erdgeschoss kein Platz mehr.

Eine überaus ungünstige Konstellation, denn Sarah legt großen Wert auf Geselligkeit. Gleichwohl sie nicht sprechen kann und mit ihren Schwestern und den Eltern nur über Blickkontakt kommuniziert, genießt sie es, wenn um sie herum Trubel ist. Umgekehrt fühlt sie sich schnell einsam, wenn sie glaubt, ihr werde nicht genügend Beachtung geschenkt, erläutert Sarahs Mutter Katrin Beck.

Damit aber hat es nun ein Ende: Der Lift ist eingebaut und funktioniert. Bis dahin aber war es ein hartes Stück Arbeit, schildert Detlev Beck, der Familienvater. Für den Liftschacht mussten unter anderem eine Zimmerdecke durchbrochen, eine tragende Wand abgefangen, Zimmer in Erd- und Obergeschoss geräumt und umgebaut werden. Mehrere Stromleitungen wurden komplett neu verlegt. Alle beteiligten Gewerke wie Zimmerei, Elektriker und Bauleute unter einen Hut zu bekommen, habe mehrere Wochen Vorbereitungszeit benötigt, schildert Detlev Beck. "Die Unternehmen haben derzeit ja gut zu tun, die Auftragsbücher sind voll." Allerdings hätten sich die Firmen - allesamt aus Chemnitz und Umgebung - sehr flexibel gezeigt und einiges an Kompromissen möglich gemacht.

Und auch den Lift selbst lieferte schließlich ein Unternehmen aus Chemnitz. "Das war uns wichtig", sagt Detlev Beck. "Wenn wir schon Spendengelder nutzen dürfen, dann sollen diese nach Möglichkeit auch Firmen in der Region zugutekommen."

Von der gewaltigen Resonanz auf die Spendenaktion zeigt sich die Familie tief beeindruckt. "Ob beim Bäcker oder in der Stadt: Wenn wir unterwegs sind, werden wir immer wieder auf Sarah und die Sache mit dem Lift angesprochen", erzählt Detlev Beck. Außergewöhnlich: Noch bis in die zurückliegenden Monate hinein sind namhafte Beträge auf das vom Verein "Leser helfen" verwaltete Spendenkonto eingegangen. Immer wieder erkundigten sich Interessierte, ob Einzahlungen noch immer möglich sind. 30.076,01 Euro betrug der Spendenstand zuletzt.

Wenngleich damit nicht alle Kosten finanziert werden können: Wer sich mit den Becks über das Projekt unterhält, spürt, wie glücklich und dankbar die Familie für die breite und großzügige Unterstützung ist. Gleichwohl beide Eltern berufstätig sind, hätten sie das Vorhaben aus eigener Kraft nie verwirklichen können. "Ein unwahrscheinlicher Gewinn für die Familie, aus dem wir alle Kraft schöpfen", sagt Detlev Beck. Und von dem später einmal vielleicht auch andere profitieren. Denn wenn die beiden jüngeren Mädchen eines Tages aus dem Haus sind, wollen die Becks im Erdgeschoss eine Behinderten-WG einrichten. Für Sarah und einen Mitbewohner.

Bis dahin aber genießen sie ihr neues Familienleben auf zwei Etagen und erledigen letzte Restarbeiten im Haus. Und wenn Sarahs Schwestern sich in ihren Zimmern mit Freundinnen zum Mädelsabend treffen, dann ist nun auch sie mit dabei.