Furth - Vier Personen bei Unfall verletzt

erschienen am 25.10.2016



Bei einem Auffahrunfall auf der Chemnitztalstraße sind gestern Nachmittag vier Personen leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Lkw, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, fuhr auf Höhe der Einmündung Further Trift auf ein Stauende und schob dabei mehrere Fahrzeuge gegeneinander. Nach Angaben der Polizei wurden neben dem Lkw fünf Autos sowie ein Kleintransporter beschädigt. Nähere Angaben zu den Insassen und der Schadenshöhe lagen gestern Abend noch nicht vor. Polizisten waren mehrere Stunden vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (jop)