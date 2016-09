FuÃŸgÃ¤ngerbrÃ¼cke im Chemnitzer KÃ¼chwald wird gebaut

Fußgängerbrücke im Chemnitzer Küchwald wird gebaut

erschienen am 02.09.2016



Chemnitz. Die Stadt lässt die im Herbst 2012 durch einen Sturmschaden zerstörte Brücke über den Sauborn im Küchwald ersetzen. Die vorbereitenden Arbeiten sollen Mitte September beginnen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, müssen für den Neubau Gehölze geschnitten werden, um Baufahrzeugen die Zufahrt zu ermöglichen. Im Bereich der Baugrube würden zwei Bäume gefällt.

Da es sich beim Küchwaldpark um einen denkmalgeschützten Bereich handelt, werde in Anlehnung an das historische Vorbild eine etwa zehn Meter lange und 3,75 Meter breite Fußgängerbrücke mit einer leicht gewölbten Stahlkonstruktion und mit Holzbelag sowie Rohrgeländer gebaut. Im Wesentlichen soll der Bau in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten für den Neubau gibt die Stadtverwaltung mit annähernd 130.000 Euro an. (gp)