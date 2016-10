Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 20.10.2016



Chemnitz. Eine Fußgängerin ist am Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der Zschopauer Straße in Chemnitz schwer verletzt worden.Die Frau wollte gegen 5.30 Uhr mit ihrem Hund zwischen Südring und Clausstraße die Fahrbahn überqueren. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie dabei von einem Skoda erfasst. Die Zschopauer Straße musste voll gesperrt werden. (fp)