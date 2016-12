Gablenz - Weihnachtsgesteck fängt Feuer

erschienen am 27.12.2016



Schreck am Weihnachtsfeiertag: Eine Mieterin eines Hauses an der Kantstraße in Gablenz hatte in der Nacht zu Sonntag auf dem Balkon die Kerzen eines Weihnachtsgesteckes brennen lassen. Laut Polizei achtete niemand mehr auf die Kerzen, die offenbar runtergebrannt waren und schließlich das Gesteck in Brand setzten. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. (dy)