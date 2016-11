"Ganz ungefährlich ist das hier nicht"

Wildfremde Menschen einfach ansprechen und fragen, was sie da tun, gehört sich eigentlich nicht. "Freie Presse" macht es trotzdem. Heute: Der Wiederaufbau des Weihnachtsmarktes

Von Christian Meyer

erschienen am 09.11.2016



Freie Presse: Was machen Sie denn da?

Dirk Ulbricht: Ich baue mit meinen Kollegen das Erzgebirgsdorf auf, das zum Weihnachtsmarkt gehört. Das Event-Unternehmen, für das ich arbeite, ist sozusagen für den Düsseldorfer Platz zuständig. Hier stehen die Mühlenschenke, verschiedene Stände und Buden.

Und die Pyramide hinter Ihnen. Ist der Aufbau schwierig?

Was die Pyramide angeht, ist es schon eine komplizierte Angelegenheit. Wir setzen jetzt gerade das Flügelrad auf. Wenn der Kollege am Kran zu viel herumspielt, bekommt der Mann auf der Hebebühne ein Problem. Ganz ungefährlich ist das hier also nicht.

Wie viel Zeit benötigen Sie denn für den Aufbau des Erzgebirgsdorfes?

Ich schätze, dass wir am 25. November früh noch schwitzen werden. An diesem Tag soll das Dorf seine Türen öffnen. Vorhin habe ich vom Bürgerhaus oben Fotos gemacht. Da sieht man, wie sich der Platz verändert.

Wie lange machen Sie diesen Job denn schon?

Inzwischen im zehnten Jahr.

Gab es mal Schwierigkeiten?

In den letzten Jahren nicht. Wir hatten aber auch Jahre, wo uns die Maschinen abgefroren sind. Aktuell haben wir mit dem Wetter Glück.

Gehen Sie auch privat hierher?

Ja. Den Beerenweinstand betreibe ich mit Freunden sogar selbst.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade kleine Dörfer aufbauen?

Veranstaltungen und Feste organisieren. Wenn Sie mal eine Hochzeit mit 2000 Gästen feiern wollen, kommen Sie einfach zu uns.