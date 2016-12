Gartenlaube brennt - Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers

erschienen am 20.12.2016



Chemnitz. Ein Gartengrundstück hat am Dienstagmorgen an der Fürstenstraße in Chemnitz gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Laube verhindern.

Dennoch brannte das Gartengrundstück völlig aus und auch die benachbarte Laube wurde stark beschädigt. Die Brandursache und Schadenshöhe sind nicht bekannt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die 24 Feuerwehrleute waren mit 14 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. (fp)