Gartenlaube in Brand geraten

erschienen am 11.12.2016



Chemnitz. Eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Vereinte Kraft e.V. an der Casparistrasse im Chemnitzer Stadtteil Gablenz ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine 20-jährige Hundehalterin beim Gassi gehen die Flammen und alarmierte die Feuerwehr.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. (fp)