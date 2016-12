Gartenlauben in Chemnitz in Flammen - Verdacht auf Brandstiftung

erschienen am 20.12.2016



Chemnitz. Zwei Gartenlauben sind am Dienstagmorgen in einer Kleingartenanlage an der Fürstenstraße in Chemnitz niedergebrannt. Eine weitere wurde beschädigt. Laut Polizei löschten alarmierte Beamte das Feuer und konnten ein Übergreifen der Flammen auf eine vierte Laube verhindern.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 0371 387495808. (fp)