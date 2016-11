Geben und nehmen: Wo ganz ohne Geld gehandelt wird

Nicht ver- und gekauft, sondern getauscht: Ein Markt der besonderen Art im Lokomov findet offenbar immer mehr Anhänger. Das könnte noch Folgen haben.

Von Michael Müller

erschienen am 21.11.2016



Fehlkäufe, ungeliebte Geschenke, Kleidung, die nicht mehr passt: Das große Ausmisten in den eigenen vier Wänden fördert bisweilen so manch gut Erhaltenes zu Tage, das zum Wegwerfen eigentlich viel zu schade ist. Vieles davon landet im Second-Hand-Laden oder in der Kleiderkammer, wird auf Trödelmärkten, Klamottenbörsen oder im Internet verkauft. Manches fand sich am Wochenende aber auch auf einen der Tische des Tauschmarktes, der in der Bar "Lokomov" an der Ecke Augustusburger/Clausstraße veranstaltet wurde. Dekorative Bierkrüge beispielsweise, CDs, Bücher vom Schmöker bis zu einer alten Ausgabe von Goethes Dramen in Frakturschrift. Und jede Menge Textilien.

"Frauenbekleidung geht meistens besonders gut", sagt Alexander Richter. Der 33-Jährige hat den Tauschmarkt vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Seither fand er jeweils zweimal im Jahr im Lokomov statt. Warum ausgerechnet dort? "Die Leute haben dieselbe Grundeinstellung und hielten das von Anfang an für eine gute Idee", erläutert Richter. Die Veranstaltung kommt ebenfalls nahezu ohne Geld aus, Organisation und Werbung (auf Deutsch und Englisch) laufen ehrenamtlich. Nur das Bierchen an der Bar der Kulturkneipe, das kostet den üblichen Obolus.

Für Richter selbst gab eine Doku im Fernsehen über ähnliche Tauschmärkte einst den Anstoß, das Ganze auch in Chemnitz einmal zu probieren. "Mir erschien das sinnvoll, dass man Ressourcen schont, indem man nichts neu kauft oder wegwirft, sondern nicht mehr Benötigtes eben weitergibt an Leute, die Verwendung dafür haben", erläutert er. "Der positive Nebeneffekt ist, dass Menschen sich kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen."

Das Publikum auch an diesem Samstag ist eher jung, wenngleich sich hin und wieder auch ältere Semester blicken lassen. Nicht jeder hier will in erster Linie die Welt retten. Aber der Gedanke des schonenden Umgangs mit Ressourcen schwingt mit - mal mehr, mal weniger.

Angesichts der zunehmenden Resonanz gibt es sogar bereits Überlegungen, den Tauschmarkt künftig öfter anzubieten und andere Organisationen mit einzubinden. Greenpeace, das Umweltzentrum, Attac, nennt Richter einige Beispiele. Zum Teil gebe es dort bereits Überlegungen für eigene Projekte ähnlicher Natur. Auch eine Verbindung mit anderen Veranstaltungen wäre seiner Ansicht nach durchaus denkbar - beispielsweise mit einem Open-Air oder dergleichen auf der Küchwaldwiese.