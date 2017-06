Gedenken an Aufstand des 17. Juni 1953

Michael Müller

erschienen am 17.06.2017



Chemnitz. Mit einer Kranzniederlegung und einer öffentlichen Gedenkveranstaltung an der Stele "Den Opfern der Gewaltherrschaft" ist am Samstagvormittag auf dem Kaßberg in Chemnitz an den 64. Jahrestag des Aufstandes von 1953 in der DDR erinnert worden. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig sowie die Landtagsabgeordneten Alexander Dierks (CDU) und Hanka Kliese (SPD) betonten in Ansprachen die Bedeutung der damaligen Ereignisse für die spätere friedliche Revolution in der DDR und die Deutsche Einheit. Im Lichte aktueller Probleme, etwa im Schul- und Gesundheitswesen, würden die tatsächlichen Zustände in der DDR heute bisweilen verklärt, hieß es, und der Wert der Freiheit mitunter allzu schnell vergessen.

Die Gedenkveranstaltung, in der auch des am Vortag verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl gedacht wurde, wird jährlich von der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) organisiert. Deren Chemnitzer Vorsitzender Holker Thierfeld wies mit Blick auf den bevorstehenden 100. Jahrestag der Oktoberrevolution in Russland darauf hin, dass in der Sowjetunion Arbeiter vom angeblichen Arbeiterstaat immer wieder brutal unterdrückt wurden, wenn sie beispielsweise mehr Rechte oder eine bessere Versorgung forderten. Darin seien Parallelen zu den Ereignissen des 17. Juni 1953 in der DDR zu erkennen. Karl-Marx-Stadt zählte damals - anders als Berlin, Magdeburg, Halle oder Dresden - allerdings nicht zu den Zentren des Aufstandes. Dennoch wurde auch hier der Ausnahmezustand verhängt.