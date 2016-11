Gedenken an Opfer des Judenpogroms in Chemnitz

erschienen am 09.11.2016



Chemnitz. Annähernd 130 Chemnitzer, Vertreter der Stadt, des Stadtrats, von Vereinen und Verbänden haben heute Vormittag am Standort der ehemaligen Synagoge auf dem Kaßberg der Opfer des Judenpogroms vom 9. November 1938 gedacht. Bürgermeister Philipp Rochold sagte als Vertreter der Stadt, die Pogrome an jenem Tag in Deutschland seien die Katastrophe vor der Katastrophe gewesen.

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Ruth Röcher, erinnerte an die systematische Einschränkung des Lebens von Juden im Deutschland der 1930er-Jahre, an ihre Entwürdigung und an die Vernichtung von rund sechs Millionen. Der 9. November sei kein Ausbruch des Volkszorns gewesen, sagte sie, sondern ein staatlich verordneter und organisierter Pogrom. (su)