Gedenkort am Kaßberg-Gefängnis soll bis zum Frühjahr fertig sein

Seit Jahren wird diskutiert, wie mit dem besonderen Schauplatz deutsch- deutscher Geschichte umgegangen werden soll. Nun schaufeln erstmals Bagger. Doch die Pläne eines engagierten Vereins gehen noch viel weiter.

Von Michael Müller

erschienen am 03.11.2016



Kaßberg. Üblicherweise versetzt der Durchbruch einer Gefängnismauer Behörden in Alarmzustand. Ein unerwartetes, spektakuläres Ereignis, mit dem niemand gerechnet hat. Im Falle des Kaßberg-Gefängnisses verhalten sich die Dinge etwas anders. "Endlich geht es los", lautet dort der Tenor in diesen Tagen, die Gemütslage ist einigermaßen entspannt.

Denn das Gefängnis steht seit Jahren leer, und fast ebenso lang dauern seither die Diskussionen, was aus der Immobilie in städtebaulich interessanter Lage werden soll. Einfach an einen Investor verkaufen und abreißen, um Platz zu machen für Neues - von diesen Überlegungen musste sich der Freistaat frühzeitig verabschieden. Denn das im 19. Jahrhundert errichtete Gefängnis ist ein Ort, der Geschichte atmet.

Nach 1933 wurden dort Chemnitzer Juden und Gegner der Nationalsozialisten eingesperrt, nach 1945 nutzten die Sowjets das Gefängnis zur Verfolgung vermeintlicher NS-Anhänger. Bis 1989 betrieb die Staatssicherheit dort ihre DDR-weit größte Untersuchungshaftanstalt. Was aber das Kaßberg-Gefängnis deutschlandweit einzigartig macht, ist seine langjährige Funktion als zentrale Drehscheibe für den Freikauf von etwa 30.000 politischen Häftlingen durch die Bundesrepublik. Für sie wurde der Kaßberg das Tor zur Freiheit.

An dieses und die anderen Kapitel soll künftig ein Gedenkort an der Gefängnismauer erinnern. Ganzjährig begehbar, mit einem Durchgang von der Straßen- zur Innenseite, mit mehreren Ausstellungstafeln und Gedenksteinen. "Die Texte werden derzeit von Historikern erarbeitet", sagt Jürgen Renz, der Vorsitzende des 75 Mitglieder zählenden Vereins "Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis". Bis März kommenden Jahres solle die Anlage fertig sein. 400.000 Euro wurden dafür bereitgestellt, nachdem sich auch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten hinter das Vorhaben stellte.

Für den Verein, dem neben einer Reihe von Zeitzeugen unter anderem auch Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Grüne, CDU und SPD angehören, stellt die im Entstehen begriffene Anlage einen Meilenstein dar. "Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sagt Renz. Das eigentliche Ziel aber sei ein anderes: "Wir wollen in das Gefängnis rein und dort eine Gedenkstätte errichten."

Aber wie soll das funktionieren? Der Freistaat Sachsen hat das fast 12.000Quadratmeter große Gelände erneut zum Verkauf ausgeschrieben. Erste Interessenten sollen sich bereits gemeldet haben. Die Stadt Chemnitz, so heißt es in der Ausschreibung des landeseigenen Immobilienbetriebes SIB, sei an einer Entwicklung des Areals für Wohnzwecke interessiert.

Dennoch ist der Verein, der vor Ort mehrmals wöchentlich Zeitzeugenführungen veranstaltet, guter Dinge, einen Totalabriss des Gefängnisses verhindern zu können. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass das gelingen kann", sagt Jürgen Renz. Denkbar sei etwa, dass für einen Gedenkstättenbetrieb der Zentralbau - die sogenannte Rotunde - und einer der Zellentrakte erhalten bleiben. "Idealerweise der FlügelB, in dem für den Freikauf vorgesehene Häftlinge untergebracht waren. Aber auch für andere Vorschläge, die sich mit den Vorstellungen des Vereins in Einklang bringen lassen, sind wir offen."

Immerhin: Potenzielle Investoren wissen, worauf sie sich im Falle eines Falles einlassen. "Der Freistaat Sachsen ist sich der geschichtlichen Bedeutung dieser Immobilie bewusst", heißt es in der Ausschreibung des SIB. "Eingriffe in die bestehende Gebäudesubstanz können und sollen daher nur sensibel und in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erfolgen."

Eine Ausstellung "Das Kaßberg-Gefängnis und seine Gesichter" zur Geschichte der Anstalt und Schicksalen einstiger Insassen ist ab kommender Woche im Ausstellungsraum des Neuen Rathauses zu sehen. Sie wird am Montag um 19 Uhr feierlich eröffnet.