Geld für die Kunst und Punk im Chor

Ein Geburtstag mit spendablen Freunden, ein etwas frühes Weihnachtsfest und ein Chor, der auch mal harte Töne anstimmt.

erschienen am 21.11.2016



Andreas Pitsch, Rechtsanwalt und Vorsitzender des Freundeskreises "Kunst für Chemnitz", inmitten von kunstbegeisterten Damen: Am Samstagabend hatte er zum runden Geburtstag des Fördervereins eingeladen. Und besonders lobte er das Engagement von Juwelierin Andrea Kippig, Logistik-Unternehmerin Margit Pfeifer und Weinhändlerin Sylke Rothe. Diese drei Ladys gründeten den Verein vor genau 20 Jahren mit und setzen sich seitdem unermüdlich für die Entwicklung der Chemnitzer Kunst ein. Im Kaßbergkeller, gleich neben den Gewölbegängen an der Fabrikstraße, wurde das 20-Jährige nun zum Anlass genommen, einige Fläschchen Wein zu köpfen. Verdient! Sage und schreibe 230.000 Euro, so hatte es Anwalt Pitsch überschlagen, sind seit der Gründung des Freundeskreises von den Mitgliedern gesammelt worden. "Damit konnten wir unter anderem viele Ausstellungen im Heck-Art-Haus realisieren", so Andreas Pitsch. Die Künstler dankten es ihren Förderern mit dem, was sie am besten können: mit Grafik, Malerei und Plastik. Wie eine Los-Fee ging der Vorsitzende am Abend von Gast zu Gast, ließ sie Glücksscheinchen ziehen, denen Kunstwerke zugeordnet waren. Unter den Gästen: die Künstler Thomas Ranft, Dagmar Zemke, Klaus Süß, Steffen Volmer und Osmar Osten. Und dann gab es noch ein Wiedersehen mit ehemaligen Museumsdirektoren: Thomas Schuler, langjähriger Chef des Schloßbergmuseums, und Peter J. Lemcke, Gründer des Spielemuseums, zeigten ihre Begeisterung für die Chemnitzer Kunstszene. Lemcke hatte dafür einen weiten Weg genommen. Er war extra aus seiner Heimatstadt Hamburg angereist. Im Gepäck hatte er, na klar doch, wieder mal jede Menge neu entwickelte Spiele, die er den Partygästen präsentierte.

Karl-Heinz Pümpel, Rentner und Musiker, hatte in den zurückliegenden Wochen ausgiebig seine Stimmbänder trainiert. Sie wurden am Samstagabend in Topform gebraucht. Denn da war "Sängerball" im Haus des Gastes in Reichenbrand. Der Männerchor Rottluff hatte zu der traditionellen Veranstaltung eingeladen. Karl-Heinz Pümpel, 74 Jahre alt, ist so lange wie kein anderer in dem Gesangsverein: seit genau 41 Jahren. "Der Chor ist wie eine Familie für mich", sagte er am Samstag. "Ich hoffe, es gibt ihn noch viele Jahre. Dafür müssen wir aber Nachwuchs begeistern und das ist schwierig." Im Jahre 1839 wurde die Sängertruppe gegründet - und ist inzwischen einzigartig. "Es gibt keinen weiteren reinen Männerchor in Chemnitz", so Pümpel. Wer nun denkt, dass der traditionsreiche Chor altmodisch ist, hat sich schwer geirrt. Denn am Samstagabend beim Männerball rissen die Herren ihr Publikum stimmgewaltig vom Hocker. Nicht nur mit volkstümlichen Weisen, nicht nur mit Heimatliedern. Nö, auch mit Musik aus der Punkszene. Punk? "Ja klar, wir singen auch Lieder von den Toten Hosen", sagte Pümpel gut gelaunt. "Da hält es die Leute nicht mehr auf ihren Sitzen."

Andreas Richter, Inhaber des gleichnamigen Gartenfachmarktes, läutete am Samstag schon mal die Weihnachtszeit ein. Wo gibt es denn so etwas: Adventsstimmung vor dem Totensonntag? "Das mag vielen ungewöhnlich erscheinen, aber wir haben keine andere Möglichkeit", hob Richter beschwichtigend die Hände. "Wir können unseren Weihnachtsmarkt nicht erst am ersten Adventswochenende öffnen, das wäre viel zu spät. Denn da wollen die Menschen ihre Wohnungen bereits geschmückt haben." Also gab es einen Kompromiss: Vor dem Geschäft zeigte sich Richter in Sachen Schmuck und Beleuchtung zurückhaltend, drinnen gab es dann die volle Weihnachtsdröhnung: Räucherkerzchenduft, Glühweinaroma, Sternenglanz und Tannengrün. Und ein ganz besonderer Geruch zog durch den Gartenfachmarkt: Buchenrauch. "Der kommt von der Flammlachs-Bude", sagte Richter und zeigte in den Pflanzenhof. "Dort gibt es köstlich zarten Fisch, der ganz sanft geräuchert wird." Wer wollte sich das schon entgehen lassen? Die Kunstförderer Sonja und Jürgen Oehlschläger, Künstler Georg Felsmann, dessen Schwester Rosi und ihr Mann, Ingenieur Reiner Erfurth, Bestattungsunternehmer Frank Blumstein sowie Innungsmeister Peter Fritzsche jedenfalls nicht.

Wladimir Kaminer (Foto), Autor und Plattendreher, stattete am Samstagabend dem Brauclub einen Besuch ab. Erst trug er ein paar Passagen aus seinem Buch "Die Mutter, die Katze und der S..." vor, dann legte er seine legendäre "Russendisko" auf. Das Ganze hat schon Tradition: "Jedes Jahr im November kommt Wladimir nach Chemnitz", so Tourmanager Michael Richter. "Er mag das Publikum hier eben besonders gern." Die Lesung war schon Wochen im Voraus restlos ausverkauft gewesen.