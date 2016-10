Generationswechsel in der Frauenarzt-Praxis

Nach mehr als 40 Berufsjahren geht der Gynäkologe Matthias Auerbach in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin hat sich auch aus einem privaten Grund für die Arbeit in Chemnitz entschieden.

Von Sandra Häfner

erschienen am 19.10.2016



Kappel. Vor wenigen Tagen hat Franziska Geigenmüller ihre Arbeit in der Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Kappel aufgenommen. Am 1. November tritt sie dort die Nachfolge von Dr.Matthias Auerbach an. Bis dahin wird sie von ihrem erfahrenen Kollegen eingearbeitet.

"Eigentlich bin ich schon mitten drin in meinem neuen Arbeitsleben. Meine erste Operation im MVZ liegt hinter mir", sagt Franziska Geigenmüller. Die ambulanten Eingriffe, die direkt in der Praxis oder in der Tagesklinik an der Flemmingstraße erfolgen, bleiben ein Schwerpunkt der Praxis im MVZ der Poliklinik Chemnitz. Matthias Auerbach hat diesen Aufgabenbereich in den vergangenen Jahren aufgebaut. Viele Frauenärzte überweisen ihre Patientinnen für ambulante Operationen an das MVZ in Kappel. "Das ist ein gutes Modell. Vom Vorgespräch über die Operationen bis zur Nachsorge bleibt alles in einer Hand, die Patienten haben einen Ansprechpartner", betont Franziska Geigenmüller.

Durchschnittlich 1200 Patienten werden in der Praxis pro Quartal behandelt. Neben den Frauen, die mit einem Überweisungsschein kommen, und den anderen Patienten, die in der Praxis behandelt werden, will Franziska Geigenmüller neue Patienten aber nicht wegschicken. Die bisherigen Sprechstunden ihres Vorgängers will sie voraussichtlich beibehalten.

Nachdem sie lange in Krankenhäusern, unter anderem an der Uni-Klinik in Leipzig, gearbeitet hat, will die Fachärztin in Chemnitz ein neues berufliches Kapitel aufschlagen. "Ich habe viele Jahre im Schichtdienst gearbeitet", so die 39-Jährige. Jetzt möchte sie mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen und suchte nach einer Alternative. Im Internet wurde sie fündig. Auf der Seite des MVZ wurde im vorigen Jahr ein Gynäkologe gesucht, erinnert sich die Markkleebergerin.

Ihr kam gelegen, dass Operationen der Schwerpunkt der Praxis sind. "Operiert habe ich auch schon in der Klinik oft", sagt sie. Bewusst

habe sie sich zudem für das Arbeiten im MVZ entschieden, weil im Angestelltenverhältnis die Verwaltungsarbeit wegfällt und mehr Zeit für die Arbeit mit den Patienten bleibt, sagt die Medizinerin. Das MVZ an der Straße Usti nad Labem, in dem sich auch eine HNO-Praxis befindet, ist eines von insgesamt sieben, die die Poliklinik Chemnitz betreibt.

Derzeit absolviert Geigenmüller eine Fortbildung im Bereich der Video-Kolposkopie. Bei diesem Untersuchungsverfahren kann mittels einer Lupe und eines Bildschirms der Gebärmutterhals millimetergenau angesehen werden. Dafür investierte das MVZ rund 20.000 Euro in den Kauf eines entsprechenden Untersuchungsstuhles mit einem Bildschirm. "Damit verbessern sich die Diagnostik und die Behandlung von Vorstufen des Gebärmutterhalskrebses erheblich", betont Geigenmüller.

Doch nicht nur der neue Behandlungsstuhl ist ein Alleinstellungsmerkmal der Praxis in Kappel. Außergewöhnlich ist auch der Ausbildungsweg der neuen Ärztin. Denn Geigenmüller hat sich schon vor ihrem Studium in Leipzig Fachkenntnisse angeeignet. Sie ließ sich in der Messestadt zur Hebamme ausbilden, arbeitete an der Berliner Charité. Im vorigen Jahr beendete sie ihre Facharztausbildung.

Während ihr Arbeitsleben also richtig Fahrt aufnimmt, freut sich ihr Vorgänger nach 42 Arbeitsjahren auf seinen Ruhestand. "Ab November will ich vor allem meine Zeit genießen und dass ich nicht mehr an Termine gebunden bin", sagt Matthias Auerbach. Schon vor einiger Zeit ist der Arzt an den Berliner Stadtrand gezogen, um seiner Familie, vor allem seinem Enkel, näher zu sein. "Im Sportstudio habe ich mich auch schon angemeldet", verrät der Arzt weitere Pläne. Derzeit pendelt er noch zwischen Chemnitz und der Hauptstadt. 26 Jahre lang hat er in Chemnitz gearbeitet, 24 davon ambulant in einer Gemeinschaftspraxis im Heckertgebiet. "Das waren die schönsten Jahre", sagt er. Was war die größte berufliche Veränderung, die er miterlebt hat? "Die Einführung des Ultraschalls." 1992 habe er damit in einer Praxis erstmals arbeiten können.