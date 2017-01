Genossenschaft investiert in neue Wohnanlagen

Die WG Einheit will in diesem Jahr deutlich mehr Geld verbauen als zuletzt. Dabei geht es aber nicht um Mietwohnungen.

Von Michael Müller

erschienen am 21.01.2017



Altchemnitz/Hutholz. Wie sich die Zeiten ändern. Waren viele Jahre lang Abriss und Rückbau, später dann Umbau und Modernisierung die bestimmenden Themen auf dem Wohnungsmarkt im Chemnitzer Süden, so geht die Wohnungsgenossenschaft "Einheit" in diesem Jahr dort gleich zwei große Neubauprojekte an. Mehr als zehn Millionen Euro sollen in die ersten Bauabschnitte der Vorhaben in Hutholz und Altchemnitz investiert werden. "Der Baubeginn für die beiden Eigentumswohnanlagen ist für März vorgesehen; die Fertigstellung wird 2018 erfolgen", heißt es vom Vorstand. Für beide Projekte lägen bereits zahlreiche Reservierungen von Kaufinteressenten vor.

An der Walter-Ranft-/Max-Opitz-Straße im Stadtteil Hutholz steht dabei eine Premiere an. Zum ersten Mal seit Fertigstellung der letzten Teile des Wohngebietes "Fritz Heckert" soll dort wieder ein mehrgeschossiger Wohnungskomplex neu entstehen. Vorgesehen sind drei Gebäude mit 55 Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen. Die Wohnfläche variiert zwischen 77 und 124 Quadratmetern. "Die drei Gebäude werden dabei so angeordnet, dass eine grüne Mitte entsteht", erläutert Vorstand Michael Schiffner.

An der Scharfensteiner Straße im Altchemnitzer Comeniusviertel stehen derweil noch die letzten Vorbereitungen an. Anstelle zweier langer Standard-Viergeschosser aus DDR-Zeiten soll dort eine aus zwei fünfgeschossigen Gebäuden bestehende Wohneigentumsanlage entstehen, mit jeweils 20 Vier- und Fünf-Raum-Wohnungen und Wohnflächen zwischen 105 und 123 Quadratmetern. Einer der beiden Altbauten wurde Ende vergangenen Jahres bereits abgerissen. "Der vollständige Freizug des zweiten Gebäudes wird voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein", sagte eine Sprecherin.

Mit einer Summe von insgesamt über 13Millionen Euro will die WGEinheit in diesem Jahr deutlich mehr in ihren Gebäudebestand investieren als in den vorhergehenden Jahren. Hinzu kommen reichlich 6,5Millionen Euro für Instandhaltungsmaßnahmen. Zu den Schwerpunkten gehören die Stadtteile Markersdorf und Hutholz. So sollen an der Friedrich-Viertel-Straße Heizungsanlagen modernisiert und Treppenhäuser malermäßig renoviert werden, in einem Elfgeschosser Am Harthwald wird die Erneuerung der Aufzugsanlagen abgeschlossen.