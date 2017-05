Genossenschaft stößt Wohnungen ab

Der Großvermieter SWG hat Plattenbauten an der Leipziger Straße an einen privaten Investor verkauft. Während viele Mieter sich verunsichert fühlen, gibt es für die Karrees nebenan bereits die nächsten Pläne.

Von Michael Müller

erschienen am 23.05.2017



Eine monatelange Zeit der Ungewissheit soll heute für Mieter mehrerer alter Plattenbauten am unteren Ende der Leipziger Straße zu Ende gehen. Seitdem sie zu Jahresbeginn davon erfahren haben, dass die gegen Ende der DDR geplanten, errichteten und seither kaum modernisierten Sechsgeschosser einen privaten Eigentümer erhalten, machen sie sich Sorgen um die Zukunft ihres Zuhauses. Werden die Häuser saniert, und wenn ja wie aufwändig? Wird man sich das Wohnen in Schloßchemnitz auch künftig noch mit schmalem Geldbeutel leisten können? Oder gibt es am Ende sogar Überlegungen, die Häuser abzureißen, um Platz zu machen für neue, schickere? Immerhin liegen Schloßberg, Schloßteich und Konkordiapark gleich ums Eck.

Bislang gehörten die Blöcke mit ihren insgesamt 162 Wohnungen der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft (SWG). Eine Exklave seien sie gewesen im ohnehin vergleichsweise breit gestreuten Bestand der Genossenschaft, erläutert Lutz Voigt vom Vorstand. Die Entscheidung zum Verkauf sei aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. "Eine Sanierung wäre zu teuer geworden", so Voigt. Der Erlös aus dem Verkauf solle in den gut 4200 Wohnungen zählenden Bestand der Genossenschaft fließen. Einige der betroffenen Mieter hätten bereits andere Wohnungen bei der SWG gefunden.

Unter den Bewohnern - längst nicht alle von ihnen sind auch Mitglieder der Genossenschaft - hält sich die Begeisterung erwartungsgemäß in Grenzen. "Erst runterwirtschaften und dann verkaufen, so sieht es aus", empörte sich eine ältere Mieterin unlängst bei einem Bürgerforum zur Wohnungssituation im Stadtteil. "Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt", pflichtete ihr ein weiterer Bewohner bei. "Woandershin umzuziehen, ist gerade für ältere Menschen kein schöner Gedanke. Die haben hier ihre sozialen Bindungen."

Der Verkauf ist nicht der erste dieser Art, der unter Chemnitzer Mietern für Unruhe sorgt. Erst zu Jahresbeginn war bekannt geworden, dass der überregional agierende Großvermieter Vonovia gut 900Wohnungen im Stadtzentrum, in Gablenz, Borna und Hilbersdorf an vermögende Privatleute veräußert hat. In Bernsdorf hatte sich in den vergangenen Jahren die Genossenschaft CAWG von Teilen ihres Bestandes getrennt. Mehrere damals arg sanierungsbedürftige graue Blöcke mit rund 160 Wohnungen haben sich mittlerweile zu Farbtupfern im Stadtteil gemausert. Sogar Aufzüge hat ein privater Investor dort anbringen lassen. Sein Vermarktungs-Slogan: "So geht Platte!"

Was mit den verkauften Häusern an der Leipziger Straße passieren soll, darüber wollen der alte und der neue Eigentümer heute die Bewohner in einem gemeinsamen Gespräch hinter verschlossenen Türen im Haus Kraftwerk informieren. Was vorab bereits durchsickerte: Der Investor will den Komplex offenbar schrittweise und sozial verträglich sanieren.

Ähnliche Pläne - ohne Eigentümerwechsel - sind seit mehreren Jahren auch für eine Reihe unsanierter Plattenbauten in der Nachbarschaft im Gespräch. Die Karrees im Bereich Luisenplatz, Konradstraße, Ludwigstraße und Winklerstraße gehören zum Kernbestand des kommunalen Großvermieters GGG. Insgesamt geht es um rund 400 Wohnungen, der Leerstand liegt laut einem Sprecher des Unternehmens bei unter zehn Prozent. "Mittelfristig ist eine Sanierung mit dem Ziel der Beibehaltung preiswerter Wohnungsangebote vorgesehen", teilt er auf Nachfrage mit. Nähere Details zu Zeitraum und Umfang der Arbeiten stünden derzeit noch nicht fest. Dass die Sanierungen vor 2019 beginnen, sei aber eher unwahrscheinlich, heißt es.