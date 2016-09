Geplanter Spielplatz-Abriss in Kappel sorgt fÃ¼r massive Proteste

Geplanter Spielplatz-Abriss in Kappel sorgt für massive Proteste

Ausgerechnet die schönste Anlage im Viertel soll in den kommenden Wochen demontiert werden. Dabei sahen die Pläne ursprünglich ganz anders aus.

Von Michael Müller

erschienen am 08.09.2016



Kappel. Als die "Freie Presse" im April in einem größeren Beitrag darüber berichtete, wo in diesem Jahr in Chemnitz städtische Spielplätze erneuert, repariert oder abgebaut werden sollen, da hielten sich die Reaktionen im Viertel an der Straße Usti nad Labem in Grenzen. Nun, da in wenigen Tagen die Demontagearbeiten an einer der Spielanlagen beginnen, herrscht vor Ort Alarmstimmung. "Rettet unseren Spielplatz" heißt es. Banner werden gespannt, Protestbriefe ins Rathaus geschickt, ein Stadtrat spricht gar von "widerrechtlichem Abriss" und einer "Nacht-und-Nebel-Aktion".

Anlass ist eine Mitteilung der Stadtverwaltung, wonach in diesem Monat der Spielplatz vorm Wohnblock Straße Usti nad Labem 199 bis 209 abgebaut werden soll. Die Spielgeräte seien desolat, eines habe bereits im März, weitere im Oktober vergangenen Jahres gesperrt werden müssen, um Kinder vor Verletzungen zu schützen. Ohnehin sehe die vom Stadtrat 2014 beschlossene "Spielplatzkonzeption 2025" den Erhalt des Spielplatzes in städtischer Hand nicht vor.

Die Spielplatzkonzeption legt fest, wie viele der einstmals 111 städtischen Spielplätze dauerhaft erhalten bleiben, mittelfristig ersatzlos abgebaut oder aber nach Möglichkeit an neue Träger - beispielsweise Wohnungsunternehmen - übergeben werden sollen. Vor der Abstimmung waren die Pläne im Internet bekanntgegeben worden, Hunderte Chemnitzer beteiligten sich dort an der Diskussion.

Für den Spielplatz an der Straße Usti nad Labem, den die Stadt ursprünglich in die Kategorie "auslaufende Nutzung" einordnen wollte, wurden bei der Bürgerbeteiligung überwiegend Spitzennoten vergeben. Anwohner aus dem Viertel plädierten entschieden für dessen Erhalt. Es sei die am meisten genutzte Anlage im gesamten Stadtteil, hieß es; sie sei sicher eingezäunt und durch das Grün ringsum sehr gut abgeschirmt. Beschwerden wegen Lärms seien nicht bekannt; Tempo30 an der angrenzenden Straße sorge zusätzlich für Sicherheit.

Die Folge: Der Spielplatz wurde letztlich eine Kategorie höher eingestuft als ursprünglich geplant - für ihn sollte ein neuer Träger gefunden werden. "Übergabe an potenzielle Nachnutzer, erneutes Prüfen nach drei bis fünf Jahren", so steht es im Ratsbeschluss vom Mai 2014.

Trotz Bemühen aber habe sich kein privater Betreiber gefunden, heißt es nun aus dem Rathaus. Beobachter vor Ort bezweifeln allerdings, dass ernsthaft nach einem solchen gesucht wurde. "Wir haben uns bei mehreren Vermietern der Gegend umgehört. Sie wissen nach eigenem Bekunden von nichts", sagt Stadtteilmanager Christian Schwabe. Auf Anfrage der "Freien Presse", welche konkreten Bemühungen die Stadt zur Suche nach einem Träger unternommen habe, gab es gestern nur eine ausweichende Antwort. "Im vorliegenden Fall gibt es im Umfeld des Spielplatzes nur einen privaten Wohnblock", heißt es. Ob bei dessen Eigentümer oder der Immobilienverwaltung tatsächlich angefragt wurde, geht aus der Stellungnahme nicht hervor.

Für das zuständige Grünflächenamt erscheint der Rückbau offenbar ohnehin eher unproblematisch. Immerhin, so heißtes, gebe es anders als in anderen Stadtteilen ganz in der Nähe durchaus weitere, zum Teil nagelneue Spielgelegenheiten. "Das ist richtig, nur sind die eher für ältere Altersgruppen geeignet", gibt Jörg Schneider vom nahegelegenen Kinder- und Jugendhaus UK zu bedenken. Rad- und Rollerbahn, Bolzplatz, Basketball, Slackline, Skatepool - das sei nun mal nichts für kleinere Kinder. "Dabei haben wir hier immensen Bedarf: kinderreiche Familien, Migranten, Elternhäuser mit mehreren Problemlagen."

Stadtrat Jörg Vieweg (SPD) hofft, dass der Abriss in letzter Minute vielleicht doch noch abgewendet werden kann. "Die Stadt ist auf dem Holzweg und muss ihre Pläne sofort stoppen", fordert er. Laut Rathaus werden die Arbeiten allerdings bereits in der kommenden Woche beginnen. "Bis zum 14. Oktober soll der einstige Spielplatz als Rasenfläche umgestaltet sein", heißt es. Der Auftrag (12.800 Euro) sei bereits an eine Baufirma vergeben.