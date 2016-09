Gerd Strohmeier tritt Amt als Rektor der TU Chemnitz an

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) -Der Politikwissenschaftler Gerd Strohmeier tritt zum 1. Oktober sein Amt als neuer Rektor der Technischen Universität (TU) Chemnitz an. Damit sei Strohmeier der 32. Rektor in der 180-jährigen Geschichte der Hochschule, wie die TU am Freitag mitteilte. Strohschneider, der im Juni im ersten Wahlgang vom erweiterten Senat für fünf Jahre gewählt wurde, wird Nachfolger von Arnold van Zyl, der 2015 nach Stuttgart wechselte. Der kommissarische Rektor war Andreas Schubert. Der 41-Jährige hatte bereits nach seiner Wahl angekündigt, als Rektor «gestalten, nicht verwalten» zu wollen und die Interessen der TU nachhaltig zu vertreten.