Gericht entscheidet Ã¼ber 460 ArbeitsplÃ¤tze

Gericht entscheidet über 460 Arbeitsplätze

In einem Rechtsstreit zwischen Grüner Liga und Stadt Chemnitz geht es um die Zukunft der Gießerei Trompetter. Gestern wurde verhandelt.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 22.09.2016



Insgesamt mehr als 20 Richter, Schöffen, Rechtsanwälte, Sachverständige, Firmen- und Behördenvertreter haben sich gestern Nachmittag im Verwaltungsgericht mit einer Frage beschäftigt: Durfte die Stadt Chemnitz der Gießerei Trompetter im Jahr 2010 eine Genehmigung zum dreischichtigen Betrieb erteilen? Von der Antwort hängt nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft des Unternehmens an der Schönherrstraße mit derzeit rund 460 Arbeitsplätzen ab.

"Ohne dritte Schicht bin ich nicht in der Lage, den Betrieb weiterzuführen", sagte Geschäftsführer Markus Trompetter der "Freien Presse". Er sieht das Verfahren auch als Präzedenzfall für die gesamte deutsche Eisengießerei-Industrie, die ein wichtiger Zulieferer für den einheimischen und europäischen Automobilbau ist. Doch nach Ansicht des Umweltverbandes Grüne Liga werden bei der Produktion in Schloßchemnitz Anwohner, Kleingärtner und Tiere im Umfeld unzulässig stark mit Lärm und Geruch belästigt. Verklagt hat die Grüne Liga deswegen aber nicht den Betrieb, sondern die Stadt, deren Umweltamt die Genehmigung erteilt hat.

Dreischichtig gearbeitet wird bei Trompetter nicht erst seit 2010, sondern schon seit mehr als zehn Jahren auf der Grundlage einer bereits 1999 erteilten Genehmigung. "Sie war die Voraussetzung dafür, dass ich den damals insolventen Betrieb im Jahr 2000 überhaupt übernommen habe", sagt der Geschäftsführer. Insgesamt rund 55 Millionen Euro habe der aus Bayern stammende Unternehmer seitdem in den Standort investiert, zum Großteil in moderne Schallschutz- und Abluftreinigungssysteme, erklärt er.

Trotzdem stieß die Gießerei, deren erste Produktionsstätte bereits 1860 von dem Webstuhlfabrikanten Louis Schönherr an gleicher Stelle errichtet worden war, in der Nachbarschaft von Anfang an auf Widerstand. Eigenheimbesitzer von der gegenüberliegenden Salzstraße und der Waldleite sowie die Eigentümer eines Wohnparks an der Nordstraße strengten mehrfach Klagen gegen die Firma an. Gerichte erteilten dem Unternehmen daraufhin verschiedene Auflagen.

Als Trompetter die Gießerei ab 2008 erheblich erweiterte, dafür eine neue immissionschutzrechtliche Genehmigung zum Drei-Schicht-Betrieb beantragte und die Stadt sie ihm 2010 erteilte, bot das der Grünen Liga die Gelegenheit für eine erneute Klage. Darin wirft der Umweltverband der Stadt unter anderem vor, den Bewohnern der gegenüberliegenden Eigenheime und den Kleingärtnern in der Anlage "Abendfrieden" an der Blankenauer Straße weniger Schutz vor Lärm und Geruch zuzugestehen als vorgeschrieben. Zudem werde ein Fledermaus-Vorkommen in einem Schacht auf dem Gelände des ebenfalls gegenüber der Gießerei gelegenen Schönherrparks gefährdet.

Lange Diskussionen gab es gestern auch um die Frage, ob es ausreichte, Geruchsproben an Wohnhäusern nur in 1,50 Meter Höhe über dem Erdboden zu nehmen oder ob das auch hätte in höheren Etagen getan werden müssen. Bei einer sogenannten Rasterbegehung im Jahr 2012 waren innerhalb von sechs Monaten an 52 Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an unterschiedlichen Orten Stichproben aus der Luft entnommen worden, ohne dass das Unternehmen vorher darüber informiert worden sei. Der Leipziger Anwalt der Grünen Liga meldete trotzdem Zweifel an, ob die Produktion an diesen Terminen unter Volllast lief. Er beantragte dazu ein weiteres Gutachten, das vom Gericht jedoch abgelehnt wurde. "Dazu müsste die Gießerei sechs Monate ununterbrochen im Maximalbetrieb laufen, das ist komplett abwegig", machte Trompetters Münchner Anwalt deutlich.

Er und die Vertreter des Umweltamtes argumentierten, die Anwohner seien gesetzeskonform geschützt. Weil die Gießerei schon lange bestand, bevor die Wohnhäuser gebaut wurden, sei in ihrer Nachbarschaft nur ein allgemeines und kein reines Wohngebiet möglich, für das die Normen strenger wären. Die Kleingartenanlage gelte als Gewerbe- und nicht als Wohngebiet, weil sich dort nachts und im Winter niemand aufhalte.

Mehrere der von der Grünen Liga angeführten Klagepunkte wies das Gericht gestern bereits zurück. So halte die Gießerei den zulässigen Lärm-Grenzwert ein und in der angrenzenden Schönherrfabrik gebe es nachts schlichtweg keine Personen, die vor Produktionslärm geschützt werden müssten. Mit seiner Entscheidung will sich das Gericht Zeit lassen. Denn davon hänge schließlich sehr viel ab, sagte die Vorsitzende Richterin.