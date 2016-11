Gericht verhandelt auf Parkplatz

Darf der Lidl-Markt nahe des Brühls erweitert werden oder nicht? Nach einem Ortstermin soll heute die Entscheidung bekanntgegeben werden.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 24.11.2016



Schlosschemnitz. Viele Kunden, Verkäuferinnen und auch seine Betreiber finden den Lidl-Markt an der Eckstraße schon lange zu eng. Doch einen 2012 von der Einzelhandelskette gestellten Bauantrag, die Verkaufsfläche durch Entfernen einer Trennwand zum Lager von knapp 800 auf rund 1020 Quadratmeter zu erweitern, lehnte die Stadt 2013 ebenso ab wie im Jahr darauf den Widerspruch gegen die Ablehnung.

Nachdem Lidl geklagt hatte, befasste sich gestern das Verwaltungsgericht mit dem Streitfall und wollte noch am Nachmittag eine Entscheidung treffen. Diese soll allerdings erst heute den beteiligten Parteien auf Nachfrage bekanntgegeben werden. Zuvor trafen sich Richter, Schöffen, Anwälte und weitere Vertreter von Lidl und Stadtverwaltung gestern nach dem Mittag zu einem Vor-Ort-Verhandlungstermin auf dem Parkplatz des Discounters.

Dabei wollte sich das Gericht selbst ein Bild von dem Markt und dessen Umgebung machen. Denn es war offenbar noch nicht überzeugt von der Argumentation der Stadtverwaltung, wonach Lidl mit der Erweiterung die Grenze zur Großflächigkeit überschreite. Das sei in einem allgemeinen Wohngebiet wie dem nördlichen Brühl nicht zulässig, so die Rathaus-Vertreter. Zudem entziehe Lidl damit anderen Geschäften, darunter den Edeka-Märkten an der Blankenauer Straße und der Georgstraße, Kaufkraft.

"Wo sollen denn die schädlichen Auswirkungen liegen, wenn nach außen gar nichts passiert?", fragte die Vorsitzende Richterin. Denn Lidl will seine Verkaufsfläche nur innerhalb des 2007 eröffneten Markt-Gebäudes mit - von der Stadt genehmigten - insgesamt etwa 1400 Quadratmetern Grundfläche erweitern. Die jüngste Rechtssprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts sehe zudem keine starre 800-Quadratmeter-Grenze für großflächige Märkte, sondern Einzelfallprüfungen vor, so das Gericht. Dafür unternahmen die Anwesenden gemeinsam einen Rundgang über die Eckstraße, Further Straße, Lohrstraße, den Zöllnerplatz und die Müllerstraße und machten sich Notizen zur Bebauung und den vorhandenen Geschäften.

Die Vertreter von Lidl beteuerten, dass das Warensortiment im Markt nicht erweitert, sondern lediglich mehr Platz für breitere Gänge und eine übersichtlichere Präsentation geschaffen werde. Der Umsatz je Quadratmeter werde damit sogar sinken. Dem Wettbewerber Edeka, dessen Märkte jeweils gut 600 Meter entfernt sind, habe die Stadtverwaltung schließlich auch große Verkaufsflächen genehmigt. Wenn Lidl mit seiner Klage Erfolg hat, will die Einzelhandelskette den Markt komplett modernisieren. Andernfalls soll Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss eingelegt werden.