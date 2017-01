Gericht verurteilt Intensivtäter zu Freiheitsstrafe

Raub, Körperverletzung, Diebstahl: Wegen einer langen Liste von Straftaten musste sich ein 27-Jähriger verantworten. Einen Tipp des Staatsanwaltes lehnte er vorerst ab.

Von Sandra Häfner

erschienen am 07.01.2017



Am Ende kam die Entschuldigung. "Es tut mir leid", sagte der 27-jährige Angeklagte zu dem Mann, den er Ende August 2015 mit einem Tritt in die Nierengegend so schwer verletzt hatte, dass er wegen Nierenblutens vier Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Mann habe der Tochter eines Bekannten in einem Bus der Linie 21, in dem Täter und Opfer unterwegs waren, auf den Fuß getreten, so der Angeklagte. Daraufhin verfolgte er den Mann, als der in die Straßenbahn wechselte. Als er an der Stollberger Straße ausstieg und einen Fußgängertunnel nutzte, griff er ihn an. "Ich habe nicht gemerkt, dass er mir folgte. Er hat mich von hinten getreten", schilderte das 47-jährige Opfer die Tat vor dem Amtsgericht. Das Kind habe er nicht getreten.

Als er vor Schmerzen zusammengebrochen sei, habe der Angeklagte weiter zugetreten, ihm 70 Euro und eine angebrochene Schachtel Zigaretten gestohlen. Einen Monat später trafen sich beide auf der Leipziger Straße. "Da fragte er, wie viel Geld ich heute einstecken hätte", erinnert sich der Mann, der als Zeuge geladen war. Es fiel ihm schwer, die Entschuldigung anzunehmen. Einen Menschen zu treten, das mache man einfach nicht, so das Opfer.

Der Angeklagte musste sich vor Gericht wegen weiterer Taten verantworten. Die Liste der Vergehen, die ihm der Staatsanwalt vorhielt, war lang. Das Verlesen der Anklageschrift dauerte rund eine Viertelstunde. Körperverletzung, räuberischer Diebstahl, Beleidigung reihten sich aneinander. Ruhig verfolgte der Angeklagte, der in Handschellen aus dem Gefängnis in Zeithain in den Chemnitzer Verhandlungssaal gebracht wurde, die Ausführungen des Staatsanwaltes zu den Straftaten.

Neben der Körperverletzung sorgte ein zweiter Fall für Aufsehen. In einem Gebäude an der Straße der Nationen hat der Mann, der nach acht Klassen die Schule verließ und keinen Beruf erlernte, Kupferrohre der Heizung gestohlen. Der Schaden betrug 87.000 Euro, so der Staatsanwalt. Der Angeklagte, der vor seiner Haftstrafe von HartzIV lebte, gestand die Tat. Über einen Monat sei er täglich drei bis sechs Stunden in dem Haus gewesen, um mit einem Bolzenschneider das Buntmetall zu zerteilen, sagte er. Nur eine der ihm vorgeworfenen Straftaten - den Diebstahl von Pfandflaschen aus einem Einkaufsmarkt - bestritt der Angeklagte. Bei allen anderen war er geständig. Eine Vielzahl seiner Taten, so wurde vor Gericht deutlich, verübte der Mann unter Alkoholeinfluss. Manchmal trinke er täglich fünf bis sechs Bier, an jedem zweiten oder dritten Tag auch bis zu 15 Bier, sagte er aus. Zudem nehme er Marihuana. Der Staatsanwalt, der den Mann als Intensivtäter bezeichnete, legte ihm mit Verweis auf frühere Gewalttätigkeiten einen Entzug nahe. Ob es dazu kommt, ist unsicher. Mit einem Entzug könne er sich derzeit noch nicht anfreunden, entgegnete der Angeklagte. Das Gericht verurteilte ihn wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Diebstahls, Beleidigung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.