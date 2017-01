Gesprengte Automaten: Verdächtige wieder auf freiem Fuß

erschienen am 05.01.2017



Chemnitz. Die nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Chemnitz festgenommenen Tatverdächtigen konnten die Polizeidienststelle am späten Mittwochnachmittag nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen verlassen. Wie die Beamten am Donnerstagfrüh mitteilten, hatte die Staatsanwaltschaft Chemnitz keine Haftbefehlsanträge

gestellt.

Die zwei Deutschen im Alter von 28 und 35 Jahren stehen im Verdacht, am Dienstagabend an der Zwickauer Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt zu haben. Die Ermittlungen gegen beide Männer wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion dauern an. Seit Dezember waren in Chemnitz und Umgebung nahezu täglich Zigarettenautomaten gewaltsam aufgesprengt worden - offenbar mit Pyrotechnik. (fp)