Gewerbetreibende kritisieren Baustellen-Chaos am Campus

Seit Monaten erdulden Anlieger die Sperrung der Reichenhainer Straße. Doch jetzt wird auch noch die Umleitungsstrecke dafür unterbrochen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 27.08.2016



Bernsdorf. Jetzt reicht es. Petra Harloff hat kein Verständnis mehr. "Alles muss gleichzeitig gebaut werden", beklagt die Chefin eines Autohauses an der Lutherstraße.

Die Reichenhainer Straße, über die ihre Kunden sonst zu ihr kamen, ist schon seit dem Frühjahr zwischen Fraunhofer- und Lutherstraße wegen des Baus der neuen Straßenbahntrasse für das Chemnitzer Modell in beiden Richtungen voll gesperrt. Weitere Bauarbeiten an derselben Bahnstrecke erschweren am Bernsbachplatz die Zufahrt. Im Juli begann außerdem der Bau eines Kreisverkehrs am Südbahnhof, der für zusätzliche Behinderungen auf der Umleitungsstrecke stadtauswärts sorgt, die über die Fraunhofer- und die Rosenbergstraße führt. Und jetzt wird ab Montag auch noch die Rosenbergstraße voll gesperrt - für ganze vier Wochen.

"Ist das noch zumutbar?", fragt Petra Harloff in einem Schreiben an die "Freie Presse" und die Stadtverwaltung. Denn weil die neue, auch für die Buslinie 51 eingerichtete Umleitung über den Technologie- und den TU-Campus zur Einbahnstraße stadtauswärts erklärt werden soll, können ihre Kunden dann nur noch über das Nadelöhr Bernsbachplatz/Südbahnhof zum Autohaus gelangen und müssen über den Campus von dort wegfahren.

"Dabei hatten wir schon Anfahrtspläne drucken lassen, die wir jetzt wegwerfen können, und dirigieren Ortsunkundige oft per Handy zu uns, damit sie den Weg finden. Jetzt wird es noch schlimmer", fürchtet die Autohaus-Chefin und will einen Hol- und Bringeservice für Kundenfahrzeuge einrichten. "Aber wenn Ende September der Wechsel auf Winterräder beginnt, ist das nicht mehr zu schaffen", erklärt sie und fürchtet um die Arbeitsplätze ihrer 20 Mitarbeiter. Sie fordere von der Stadtverwaltung wenigstens zusätzliche Wegweiser zu ihrem Autohaus.

Das Unternehmen 3D-Micromac ist unmittelbar von der Vollsperrung betroffen. Der weltweit führende Spezialist für Lasermikrobearbeitung habe keine offizielle Information erhalten und sei erst gestern auf die bevorstehenden Bauarbeiten vor seiner Haustür aufmerksam geworden, berichtet Sprecherin Mandy Gebhardt. "Wir hätten uns eine frühzeitige Information gewünscht, da es bereits jetzt aufgrund der Bauarbeiten für die Straßenbahntrasse auf der Reichenhainer Straße für ortsunkundige Kunden, Lieferanten und Partner schwierig ist, unseren Standort zu erreichen", sagt sie.

Als Grund für die Vollsperrung der Rosenbergstraße nennt die Stadtverwaltung Medienanbindung für das Nanomembran-Forschungszentrum Main der TU, das an der Rosenbergstraße errichtet wird. Verantwortlich für die Arbeiten sei der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

SIB-Sprecher Tobias Lorenz bestätigt das. "Der Umfang und die Komplexität der erforderlichen Arbeiten sowie die beengten Platzverhältnisse erfordern zwingend die Vollsperrung", erklärt er. Um die Verkehrseinschränkungen zu minimieren, erfolge die Medienanbindung - darunter Leitungen für Daten, Druckluft und Fernkälte - in drei Bauabschnitten. Nur für einen davon müsse die Rosenbergstraße voll gesperrt werden, so der Sprecher.

Gestern Vormittag fand am Autohaus Harloff eine Ortsbegehung mit Vertretern der städtischen Verkehrsbehörde und der Polizei statt. Dabei wurde nach Angaben aus dem Rathaus festgelegt, dass die Absperrung am Abzweig von der Fraunhofer- straße von der Mitte der Lutherstraße an die Seite geräumt und ein zusätzliches Schild "Anlieger frei" angebracht werden sollen. An der Dauer der Vollsperrung und an der Umleitung ändere sich jedoch nichts.