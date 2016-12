Gewinnerin kommt ohne Poker-Face aus

Mit einem Extra-Kartenspieltag warb das Spielemuseum gestern um Besucher. Die kamen aber aus anderen Gründen.

Von Michael Brandenburg

So voll ist es im Deutschen Spielemuseum selten. Gestern Nachmittag war im Erdgeschoss der Einrichtung an der Neefestraße kein Tisch mehr frei, um eines der zahlreichen Angebote aus der Sammlung auszuprobieren. "Sonst haben wir im Schnitt 40 bis 50 Besucher pro Tag, heute sind es an die 300", freute sich Christian Wiezorrek, wissenschaftlicher Berater im Museum. Weil der 28. Dezember in den USA als Nationaler Tag des Kartenspiels begangen wird, hatte auch die Chemnitzer Einrichtung im Vorfeld besonders um Mau-Mau-, Skat-, Rommé- und Poker-Spieler geworben.

"Das wussten wir gar nicht", sagte Irmtraud Becker, die mit ihrem Lebensgefährten Frank Kämpfer und den Enkeln Gustav, Benno und Jasper extra für den Museumsbesuch aus Jena nach Chemnitz gekommen war. "Ich hatte irgendwann im Fernsehen etwas über das Museum gesehen und den Jungs zu Weihnachten Gutscheine für einen Spieletag geschenkt. Die wollten sie so schnell wie möglich einlösen und heute passte es", erklärte die 64-Jährige. Drei Stunden nach Betreten des Museums ließen sich die fünf Jenenser von Christian Wiezorrek noch zu einer Poker-Runde überreden.

Und obwohl es für sie die erste ihres Lebens war, holte sich Irmtraud Becker den ausgesetzten Gewinn - einen Gutschein für freien Eintritt beim nächsten Besuch. "Den werde ich auf jeden Fall einlösen", versicherte sie. Denn die riesige Spiele-Auswahl im Museum habe allen gefallen. Auch mit dem Pokern habe sie sich dank der guten Anleitung durch Leon Krüger vom Museum schnell angefreundet. "Ein Poker- Face brauchte ich nicht, ich hatte einfach Glück mit den Karten", so die Gewinnerin.

Melanie Nötzold, Enrico Schmidt und seine fünfjährige Tochter Leyla waren ebenfalls nicht wegen des US-Kartenspieltages, sondern zum Ferienzeitvertreib aus Erdmannsdorf ins Spielmuseum gekommen. Auch sie hatten sich zuerst die Ausstellung historischer Spiele angeschaut, bevor sie sich beim Würfelspiel "Käse Kaos" amüsierten.

Die Chemnitzerin Brunhilde Staigis wusste gleichfalls nichts vom gestrigen Kartenspieltag. Sie und ihr Mann hatten den Sohn und die beiden Enkel aus Lüneburg mit ins Spielemuseum gebracht, um vor dem Regen zu flüchten. "Aber Karten spielen wir alle sehr gerne", begründete sie.

Das Spielmuseum, Neefestraße 78A, hat heute und morgen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 31. Dezember bis 3. Januar bleibt es geschlossen.