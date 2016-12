Gewinnspiel-Masche: Betrüger prellen Rentner um fünfstellige Summe

erschienen am 21.12.2016



Chemnitz. Betrüger haben einen einen Senior in Chemnitz um seine Ersparnisse gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stand das Opfer bereits seit März 2016 im Kontakt mit den Tätern, die ihm hohe Gewinne versprochen hatten. Die Betrüger teilten dem Geschädigten immer wieder mit, dass er diverse Beträge überweisen müsse, um seine Gewinne zu erhalten. Zuletzt versprachen sie ihm einen Millionengewinn. Der Betrogene überwies die geforderten Gebühren über Monate hinweg und verlor auf diese Weise eine fünfstellige Summe. (fp)