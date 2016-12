Gottesdienst: Gedenken an Opfer des Anschlags in Berlin

erschienen am 23.12.2016



Chemnitz. In der Marktkirche St. Jakobi ist am Mittag in einem Friedensgottesdienst der Opfer des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gedacht worden. Die Teilnehmer beteten für die Getöteten und deren Angehörige, für die baldige Genesung der Verletzten, für Besonnenheit der Politiker, die sich mit Konsequenzen aus dem Geschehen beschäftigen, aber auch für in Deutschland lebende Flüchtlinge. Sie sollten nicht "allgemeinen und ungerechtfertigten Anschuldigungen" ausgesetzt werden, hieß es.

"Wir werden nicht zulassen, dass sich in unserem Land eine Atmosphäre der Angst, eine Atmosphäre des Hasses, eine Atmosphäre des Misstrauens ausbreitet", zitierte Pfarrerin Dorothee Lücke in einer Ansprache Worte des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. Bis heute Abend 18 Uhr können in der Kirche an einem Friedenslicht aus Bethlehem Kerzen entzündet werden. Zudem liegt ein Buch für Eintragungen aus. (micm)