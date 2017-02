Großbrand im Yorckgebiet: Lager liegt in Schutt und Asche

Das Gebäude an der Yorckstraße ist nach dem Feuer nur noch eine Brandruine. Aber nicht nur die Flammen geben Anwohnern Rätsel auf.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 04.02.2017



Yorckgebiet. Peter Döring kann es nicht fassen. Von seinem Renault Kangoo und den beiden Rasen- mähern, die der Chemnitzer im Lagerraum an der Yorckstraße abgestellt hatte, ist nur noch ein Haufen verbrannter Schutt übrig. Den 72-Jährigen beschäftigt die Frage, was dieses Feuer verursachen konnte. Doch auch am Abend nach dem Großeinsatz der Feuerwehr ist die Ursache für den Brand noch unklar. Von der Lagerhalle auf dem Gelände der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGG, die am frühen Morgen in Flammen stand, sind nur verkohlte Mauerreste geblieben. Zwei ausgebrannte Autowracks stehen in den Lagerräumen, die die GGG laut eigenen Angaben an einen Hausmeisterbetrieb und an zwei Privatpersonen verpachtet hat.

Gegen 4 Uhr morgens sei er durch laute Geräusche auf den Brand aufmerksam geworden, sagt Anwohner Ralf Jakob. Explosionsartige Geräusche hätten ihn aus dem Schlaf gerissen, sieben oder acht Detonationen habe der 63-Jährige aus Richtung der Lagerhalle hinter der Einmündung zu den Mietgaragen gehört. "Ich habe mir die Jacke über den Schlafanzug gezogen und bin rausgelaufen", sagt Jakob, der sich um sein Auto sorgte, das er in einer der nahegelegenen Mietgaragen abgestellt hatte.

Als die Berufsfeuerwehr und mehrere freiwillige Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften auf dem Gelände am Ende der Yorckstraße nahe der Heinrich-Schütz-Straße eintrafen, seien die Flammen bereits um die 15 Meter hoch gewesen, erinnert sich Ralf Jakob. Das Übergreifen des Brandes auf ein benachbartes Büro, die Balkone der nahegelegenen Mehrfamilienhäuser an der Heinrich-Schütz-Straße oder auf das Parkhaus hinter der Garagenzeile konnten die Einsatzkräfte verhindern. In der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr war die Yorckstraße in der Nähe des Brandortes für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Löscheinsatz gegen 7.30 Uhr morgens beendet werden. Anwohner Ralf Jakob geben vor allem die Explosionsgeräusche Rätsel auf. "Vielleicht waren da Gasflaschen gelagert, vielleicht sind die Autotanks in die Luft geflogen, weil die Standheizung lief."

Der rechte Teil des abgebrannten Gebäudes diente als Lager eines Hausmeisterbetriebes. Firmeninhaber Horst Fenk bestätigte, dass das Feuer ein Räumfahrzeug, Streugeräte und einen Anhänger zerstörte. Rund 50.000 Euro seien da in Rauch aufgegangen, schätzt Fenk. Helfrid Görner, der neben der Halle ein Aktenarchiv seines Brennstoffbetriebes unterhielt, kehrte Scherben vor seinem Büro zusammen: Das gelbe Fenster in der Außentür des Gebäudes musste die Feuerwehr während des Einsatzes aufbrechen. Statt Brandbeschleunigern fand sie im Inneren jedoch nur Papier. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte, hätten auch platzende Autoreifen hinter den Detonationen stecken können. Gasflaschen habe die Feuerwehr in der Halle keine gefunden - nur ein paar Spraydosen.

Eine Gebäudetechnikerin der Eigentümergesellschaft GGG, die sich gestern Mittag ein Bild von den Schäden machen konnte, bestätigte, dass weder Gas- noch Stromleitungen in die Lagerhalle führten. Vorsorglich sollte am Nachmittag die einsturzgefährdete Rückwand der Halle abgerissen werden. Nächste Woche werde ein Gutachter die Schäden für die Wohnungsbaugesellschaft in Augenschein nehmen.